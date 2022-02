Người dân khấn vọng từ nóc nhà trong Lễ cầu an trực tuyến chùa Phúc Khánh

Tối 14/2 (14 tháng Giêng âm lịch), chùa Phúc Khánh tiếp tục tổ chức Lễ cầu an đầu năm Nhâm Dần 2022 theo hình thức trực tuyến. Nhiều người dân không vào được chùa đã vái vọng, cầu khấn từ xa.

Do dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, chùa Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội) đã phải tổ chức Lễ cầu an đầu năm theo hình thức trực tuyến trên 3 trang mạng xã hội lúc 19h tối ngày 14/2 để phòng ngừa lây lan dịch bệnh. Tuy vậy vào giờ lễ, phía trước cổng chùa và quanh khu vực lân cận nhiều người dân vẫn thành kính hướng về vái vọng.

Lễ cầu an đầu năm được nhà chùa tổ chức thường niên từ nhiều năm nay, để "cầu nguyện quốc thái dân an". Nhưng bắt đầu từ khi dịch Covid-19 hoành hành, lễ cầu an đã không được tổ chức trọn vẹn suốt 2 năm qua.

Dù biết tổ chức trực tuyến song nhiều người vẫn thành tâm đến tận nơi, bật điện thoại theo dõi màn hình trực tuyến và khấn vọng vào giờ hành lễ.

Các khu vực lân cận, người dân mở cửa, đứng ở ban công nhà hướng về chùa thành kính trong thời gian diễn ra Lễ cầu an.

Những người dân trải báo ngồi trên nóc một ngôi nhà sát chùa, hướng vào bên trong sân chùa để cầu khấn.

Các lối đi nhỏ quanh chùa, cửa sau chùa cũng có rất đông người ngồi khấn vọng cầu an.

Do khả năng lây lan dịch Covid-19 vẫn rất mạnh, người dân đều tự đeo khẩu trang, kính chắn giọt bắn và nhiều biện pháp khác để bảo đảm an toàn.

Các năm trước, khi chưa bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ngày lễ cầu an tại chùa Phúc Khánh thu hút một lượng người rất lớn đến hành lễ, có thể lên đến cả nghìn người tụ về quanh chùa.

Đây là năm thứ 2 nhà chùa tổ chức lễ qua mạng, người dân ở nhà cũng có thể thực hiện việc cầu an, tình trạng giao thông trước cổng chùa thông thoáng không bị ùn ứ.

Để đảm bảo giãn cách, phòng dịch, bên trong khuôn viên chùa hạn chế người ra vào. Trong giờ hành lễ, 10 nhà sư ngồi ở chính điện đọc kinh cầu nguyện, máy quay ghi lại hình ảnh và phát trực tiếp trên trang mạng xã hội.

Lễ cầu an kéo dài khoảng 45 phút, từ 19h đến 19h45 là kết thúc.

Vì chỉ có một số ít người thành tâm đến lễ vọng và cũng không có các điểm phát lộc bên ngoài chùa như mọi năm nên khi kết thúc không xảy ra ách tắc giao thông.

