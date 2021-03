Kẻ dùng súng lửa, mìn giả cướp ngân hàng BIDV đối diện án cao nhất 15 năm tù

Trưa 16/3, Thượng tá Trần Quyết Thắng, Trưởng Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết Công an đã tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Anh Hào (SN 1978, ở ngõ 179 Trương Định, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra hành vi cướp tài sản. Công an đang hoàn thiện hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can".

Nghi phạm bị cơ quan công an bắt giữ.

Nói về nguyên nhân Hào đi cướp tiền trong ngân hàng, Thượng tá Trần Quyết Thắng thông tin, theo lời khai của đối tượng, do nợ nần nhiều nên Hào thuê xe taxi đến phòng giao dịch của BIDV chi nhánh Sơn Tây (thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ), dùng súng giả và mìn giả, đe dọa nhân viên ngân hàng để cướp lấy tiền trả nợ.

Nghi phạm thuê xe taxi đi cướp ngân hàng.

Như đã thông tin, khoảng 12h ngày 15/3, Hào mặc áo đồng phục Grab cầm theo bật lửa hình súng và bọc băng dính đen giả làm mìn đi vào phòng giao dịch BIDV ở thị trấn Phúc Thọ đe dọa nhân viên nhân hàng rồi cướp 76 triệu đồng.

Sau khi mang túi đựng tiền chạy ra ngoài cửa, đối tượng bị nhân viên bảo vệ ngân hàng và Công an huyện khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo điều tra, Hào hiện làm lái xe taxi và từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Hào cùng tang vật gây ra vụ cướp ngân hàng BIDV trưa 15/3.

Trao đổi với PV, luật sư Đỗ Thành Hưng (VPLS Trung Hòa, Hà Nội) cho biết: “Hành vi cấu thành tội cướp tài sản chính là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đối với sự việc này, đối tượng Phạm Anh Hào đã thực hiện hành vi dùng súng bật lửa và 1 khối bên ngoài bọc băng dính đen ập vào phòng giao dịch ngân hàng yêu cầu nhân viên phải đưa tiền cho đối tượng, nếu không sẽ cho nổ ngân hàng. Hành vi này là hành vi đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc để chiếm đoạt tài sản của người khác”.

Theo luật sư, hành vi của đối tượng Hào có dấu hiệu rõ rệt của tội cướp tài sản theo quy định tại điểm đ Khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự. Đối tượng có thể phải đối diện với hình phạt tù lên tới 15 năm.

"Hành vi của đối tượng là rất liều lĩnh, coi thường pháp luật, xâm hại đến quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức. Cơ quan chức năng cần nhanh chóng tiến hành làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", luật sư nêu quan điểm.

