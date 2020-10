Án mạng kinh hoàng, nghịch tử giết mẹ rồi tự sát

Sau khi dùng dao đâm mẹ tử vong, Nguyễn Xuân Tú (SN 1979, trú tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An) tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Sáng 7/10, ông Nguyễn Văn Đương, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Sơn (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng đau lòng khiến 2 người thương vong.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h30 ngày 6/10, người dân nghe tiếng la hét thất thanh tại ngôi nhà của bà Bùi Thị L. và người con trai Nguyễn Xuân Tú (SN 1979, tại xóm Tân Lâm, xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An).

Ngay sau đó, mọi người chạy đến thì tá hoả phát hiện bà L. nằm bất tỉnh trên nền nhà, chảy máu nhiều; bên cạnh là Nguyễn Xuân Tú (con trai bà L.) gục xuống nhà, tay cầm dao, bị thương nặng ở vùng bụng.

Phát hiện sự việc, người nhà lập tức đưa 2 mẹ con đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên bà L. đã tử vong, còn anh Tú đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được thông tin, Công an huyện Tân Kỳ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Nghệ An lập tức có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Theo người dân địa phương, vào tối cùng ngày, Tú đi uống rượu về dẫn đến mâu thuẫn với mẹ. Sẵn có hơi men trong người nên Tú đã lấy con dao bầu đâm mẹ tử vong, sau đó tự sát.

“Sau khi đâm mẹ tử vong, Tú dùng con dao bầu đâm 2 nhát vào bụng, đang bị thương nặng. Chiều nay, gia đình và bà con hàng xóm tổ chức mai táng bà L. theo phong tục địa phương”, ông Đương cho biết thêm.

Được biết, Tú đã có vợ và 3 người con, hiện đang sống cùng bố mẹ.

Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra, xử lý vụ việc.

Bảo Trâm