Thuê ô tô chở 6kg ma túy đá và 24.000 viên hồng phiến từ Nghệ An về miền Bắc tiêu thụ

Thuê xe vận chuyển số lượng ma túy “khủng” ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ, 3 đối tượng đã bị lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An phát hiện và bắt giữ.

Các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Trước đó, vào đầu tháng 3/2021, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Nghi Lộc phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào vào Việt Nam để đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Sau quá trình điều tra, theo dõi, vào hồi 11h30’ ngày 17/3, tại xóm Thái Thịnh, xã Nghi Thái (huyện Nghi Lộc), Phòng PC04, Công an huyện Nghi Lộc, Cục Hải quan Nghệ An đồng chủ trì tiến hành bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Vũ Anh Tuấn (SN 1997, trú tại phường Phương Nam, TP Uông Bí, Quảng Ninh); Đào Duy Thành (SN 1987, trú tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) và Phùng Công Chiến (SN 1994, trú tại xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) về hành vi "Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy".

Tang vật thu giữ gồm 6kg ma túy đá, 24.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến), 1 xe ô tô nhãn hiệu Huyndai i10 mang BKS 37A - 456.95.

Số lượng ma túy lực lượng chức năng thu giữ. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Bước đầu, các đối tượng khai nhận vào ngày 17/3/2021 đã thuê xe nhãn hiệu Hyundai i10 mang BKS 37A - 456.95 đi từ Hà Nội vào TP Vinh. Tại đây, chúng thuê xe ô tô tự lái đi lên khu vực biên giới Hà Tĩnh để lấy hàng từ các đối tượng người Lào, trên đường vận chuyển ra Bắc tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, mở rộng.

Bảo Trâm