Quán karaoke ngang nhiên mở cửa phục vụ khách, bị xử phạt hơn 100 triệu đồng

Khoảng 15h30’ ngày 20/9, Tổ công tác Công an huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) kiểm tra quán karaoke 368 Lasvegas tại cụm công nghiệp Đồng Đình (thị trấn Cao Thượng) do Nguyễn Văn Khánh (SN 1973, người địa phương) làm chủ cơ sở.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở vẫn hoạt động, phòng số 6 có 7 khách đang hát gồm 4 nam thanh niên và 3 nhân viên nữ.

Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính tại quán karaoke 369 Lasvegas.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở kinh doanh về hành vi không chấp hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ nơi công cộng quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 12, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP.

Vụ việc đang được Công an huyện Tân Yên tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cùng ngày, khoảng 21h30 ngày 20/9, Công an huyện Việt Yên tiến kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke MILANO tại thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) do N.V.H (SN 1988, trú tại thôn Đạo Ngạn 1, xã Quang Châu) làm chủ.

Nhóm người tại quán karaoke MILANO bị công an phát hiện.

Quá trình kiểm tra, Công an phát hiện cơ sở có 7 phòng hát đang hoạt động, tổng số 40 khách hát.

Công an huyện đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở về hành vi “hoạt động kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự” quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 11, Nghị định 167 với số tiền 7,5 triệu đồng và “không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ kinh doanh dịch vụ” quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 12, Nghị định 117 với số tiền 15 triệu đồng, xử phạt 40 khách hát, với mức phạt 2 triệu đồng/khách theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 12, Nghị định 117. Tổng số tiền phạt là 102,5 triệu đồng.

Sông Yên