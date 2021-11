Xôn xao clip người phụ nữ chỉ đạo 4 người đàn ông khiêng quan tài đi đòi nợ

Đoạn clip vừa được đăng tải vào sáng nay (18/11), vụ việc được xác định xảy ra tại xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Hình ảnh trong clip cho thấy 1 người phụ nữ liên tục khóc lóc, cầm loa yêu cầu một người phụ nữ tên N. trả tiền cho mình.

4 người khiêng quan tài vào nhà bà N.

Người phụ nữ cầm loa còn liên tục yêu cầu 4 người đàn ông khiêng 1 chiếc quan tài từ ngoài đường vào đặt bên trong sân nhà, được cho là nhà của bà N.

Quan tài được đưa vào sân của nhà bà N.

Sau khi được đăng tải, clip này đã thu hút rất nhiều người xem và để lại bình luận gây chú ý.

Trao đổi với PV Infonet, ông Tạ Thanh Quyền, Chủ tịch UBND xã Đức Minh xác nhận có sự việc như trong clip nói trên xảy ra tại địa bàn xã. Ông Quyền cho biết vụ việc xảy ra vào chiều ngày 17/11 tại thôn Vinh Đức (xã Đức Minh) và đã giải quyết dứt điểm; xã đã giải tán đám đông, mời những người này lên giải quyết vụ việc. Ông Quyền nói thêm, sự việc liên quan đến người phụ nữ bị đòi nợ rất dài.

Trao đổi với PV về vụ việc này, một lãnh đạo UBND huyện Đắk Mil cho hay huyện đã chỉ đạo công an và chính quyền địa phương tuyên truyền người dân giữ an ninh trật tự, nhà nào về nhà đó, tránh tình trạng mất trật tự an ninh, đồng thời phòng tránh tập trung đông người, ảnh hưởng đến các quy định phòng chống Covid-19.

"Đến thời điểm này nói chung là yên ổn rồi. Tuy nhiên, lãnh đạo huyện vẫn giao cho cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật", vị này chia sẻ.

Cũng theo lãnh đạo UBND huyện Đắk Mil, vụ việc này có liên quan đến việc đòi nợ, trước đây người dân cũng đã gửi đơn lên Công an tỉnh chứ không trình báo chính quyền và công an địa phương. Sau đó, Công an tỉnh trả lời vụ việc không đủ điều kiện để cấu thành tội phạm, chỉ là vay mượn bằng giấy viết tay không có ai công nhận; điều này khiến người dân bức xúc.

"Chúng tôi đã cử người vào xã nắm lại tình hình, chiều nay đã giao Công an huyện làm việc để báo cáo và tham mưu cho Công an tỉnh tiếp tục xử lý vụ việc", lãnh đạo huyện Đắk Mil thông tin thêm.

