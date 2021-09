Mối tình ngang trái và lưỡi dao oan nghiệt của kẻ tử tù

15 năm ''ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà''

Vào những năm 90 của thế kỷ trước, do không chí thú làm ăn, Nguyễn Doãn Vạn (SN 1967, trú tại Hà Tĩnh kết giao cùng một số tay chuyên hoạt động móc túi tại khu vực ngã 3 Bãi Vọt (nay là thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh). Là nơi giao nhau giữa QL1A và QL8A đi sang Lào nên người dân ra Bắc vào Nam, đi lại kinh doanh buôn bán hết sức tấp nập.

Sau một thời gian, nhận thấy địa bàn nhỏ hẹp, lại bị người dân cảnh giác cùng với lực lượng chức năng theo dõi, Vạn thay đổi phương thức hoạt động. Tối đến, trong vai những hành khách đường dài, với trang phục lịch sự, tay xách valy đen nhánh, y nhảy lên xe khách Bắc Nam để hành nghề “2 ngón”.

Dọc đường đi, Vạn quan sát những hành khách có điều kiện, khi cơ hội đến, liền móc hết tiền bạc, dây chuyền vàng rồi xuống xe bất cứ điểm nào. Có những trường hợp, y phải theo vào tận Đà Nẵng, Nha Trang, quyết “săn mồi” cho bằng được. Thực hiện trót lọt, Vạn lại nhảy xe khách quay về và tiếp tục hành nghề. Một thời gian dài, cuộc sống của Vạn bám lấy những chuyến xe trên đường.

Trong thời gian này, Vạn quen biết chị L. (SN 1969), chủ một quán cóc bên đường ngay tại Trung tâm Thị xã Hồng Lĩnh. Sau những chuyến đi hành nghề trót lọt, Vạn thường về đây nghỉ ngơi như chính ngôi nhà của mình.

Những lúc không theo xe, Vạn lại rình mò trộm cắp tại địa bàn. Năm 1995, Vạn bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 6 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Một năm sau đó, y lại bị Tòa án nhân dân tỉnh này xử phạt 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Tổng hợp hình phạt chung cho cả 2 bản án mà bị cáo Vạn phải chấp hành là 11 năm tù, khởi đầu cho những tháng ngày lấy nhà tù làm nơi trú ngụ.

Ra tù, Vạn trở về quán cóc cũ và sống với chị L. như vợ chồng. Những tưởng quá trình cải tạo dài ngày, đặc biệt là một “mái ấm” gia đình sẽ giúp Vạn nhận ra con đường lầm lỡ của mình để tu thân làm lại cuộc đời. Nào ngờ, Vạn vẫn ngựa quen đường cũ. Tháng 5/2005, Vạn tiếp tục bị Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh xử phạt 3 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Chính vụ án này được nhanh chóng kết thúc điều tra và đưa ra xét xử là nhờ có sự giúp sức không nhỏ của chị L. Sau khi biết Vạn lấy trộm 2 triệu đồng của một cơ quan đóng trên địa bàn, chị đã tác động và khuyên Vạn ra đầu thú.

Dường như ''sở thích'' trộm cắp đã ngấm vào xương máu của Vạn không thể nào thay đổi. Vào năm 2010, Nguyễn Doãn Vạn lại bị Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà xử phạt 8 năm tù về tội “Cướp tài sản” và “Đánh bạc”.

Trong vòng 15 năm (từ năm 1995 đến 2010), y bị Tòa án nhân dân các cấp tại Hà Tĩnh thụ lý 5 vụ án, tuyên phạt tổng cộng 22 năm tù giam.

Thời gian Vạn đi chấp hành án tại Trại giam Đồng Sơn (Quảng Bình), chị L. thường xuyên ra vào thăm nom. Không chỉ quan tâm, yêu thương Vạn, người phụ nữ này còn chăm sóc, đối xử với mẹ già của Vạn ở quê rất chu đáo. Vạn thầm coi chị L. là vợ mình, dù hai người chung sống với nhau không có bất kỳ ràng buộc nào về mặt pháp lý.

Còn chị L., mặc dù yêu thương Vạn, nhưng hiểu được tính cách của con người này không thể cải tà quy chính, thời gian Vạn ở tù nhiều hơn thời gian ở nhà nên sau này chị đã tìm cho mình một bờ vai làm điểm tựa để tuổi xế chiều bớt lo toan vất vả.

Án mạng đau lòng giữa trưa hè

Ở độ tuổi ngoài 50, khi đã ''chùn chân mỏi gối'' với 22 năm vào tù ra tội, mãn hạn tù, Vạn trở về quê hương thì mẹ già đã qua đời, người phụ nữ hơn 15 năm chung sống cũng đi tìm hạnh phúc mới.

Một mình lầm lũi trong ngôi nhà nhỏ do bố mẹ để lại, Vạn cảm thấy cô đơn đến tột cùng. Hàng xóm, anh em dòng tộc không ai dám bén mảng tới, Vạn ngẫm nghĩ về cuộc đời lẻ loi cô quạnh của mình. Y khát khao một mái ấm gia đình, thèm có bàn tay chăm sóc của người phụ nữ và thèm nghe tiếng nô đùa của những đứa trẻ.

Nhiều lần Vạn liên lạc thuyết phục chị L. quay lại nhưng không được nên y nung nấu ý định trả thù.

Ngày 12/8/2019, trên Facebook của mình, Vạn viết: “Tập hài lòng với những thứ mình đang có. Học cách từ bỏ với những thứ trời không cho”, “Tại sao mọi thứ xung quanh vẫn thế, chỉ có lòng người thay đổi’.

Ngôi nhà cửa đóng then cài, được Vạn gửi nhờ người em họ trông coi trước khi đi tìm chị L.

Gần trưa ngày 7/5/2020, Vạn gửi chìa khóa và nhờ người em họ trông coi nhà cửa, vườn tược rồi rời khỏi địa phương.

Khoảng 12h45 cùng ngày, Vạn tìm đến nhà riêng của chị L., vào lúc cả khu phố đang nghỉ trưa. Nghe tiếng gõ cửa, anh B. (SN 1968), chồng chị L. ra mở cửa và mời Vạn vào uống nước.

Nghe tiếng trò chuyện ở phòng khách, chị L. từ trong phòng ngủ đi ra thì bị Vạn dùng dao đâm thẳng vào ngực trái khiến chị gục tại chỗ. Thấy vợ bị sát hại, anh B. nhảy vào ngăn cản cũng và đâm nhiều nhát vào trán, cổ và tay. Những nhát dao oan nghiệt đã khiến chị L. tử vong trên đường đi cấp cứu, còn anh B. bị thương tích 25%.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sau hơn 8 giờ gây án, Vạn đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an thị xã Hồng Lĩnh và Công an huyện Can Lộc bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc.

Nhận thấy Vạn không còn khả năng để cải tạo, giáo dục làm người có ích, việc loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội là điều cần thiết, ngày 24/9/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt đối tượng mức án tử hình.

Hà Tĩnh: Án mạng kinh hoàng 2 người thương vong lúc giữa trưa Một vụ án mạng vừa xảy ra trưa nay tại TDP3 phường Nam Hồng (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) nghi do ghen tuông khiến 2 người thương vong.

Dương Cầm