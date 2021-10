Mâu thuẫn cá nhân, 2 công nhân gọi bạn đến giải quyết, 2 người thương vong

Sáng 2/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Hưởng (18 tuổi, ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) cùng 9 đồng phạm để điều tra hành vi giết người.

Nhóm thanh niên bị cơ quan công an tạm giữ.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh, sau khoảng 12h tích cực, khẩn trương điều tra, đến ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Tiên Du các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã điều tra, làm rõ nhóm thanh niên giết người gây xôn xao dư luận xảy ra ngày 29/9 tại Công ty TNHH ITM, tại KCN VSIP, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du.

Theo hồ sơ vụ việc, Nguyễn Đình Hưởng (18 tuổi, ở xã Đại Đồng huyện Tiên Du) và Lý Khánh Linh (21 tuổi ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đều là công nhân tại Công ty TNHH ITM.

Do mâu thuẫn cá nhân, Hưởng và Linh thách thức, hẹn gặp nhau giải quyết mâu thuẫn sau giờ làm tại cổng số 3 thuộc Công ty.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 29/9, Hưởng gọi 9 thanh niên khác chuẩn bị gậy giúp Hưởng đánh Linh. Khoảng 30 phút sau, khi Linh cùng Đặng Văn Tâm (18 tuổi, ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đến chỗ hẹn thì bị nhóm của Hưởng xông đến, liên tiếp tấn công vào vùng đầu, bụng Linh và Tâm khiến Tâm chấn thương sọ não, tụ máu các não thất và tử vong ngay sau đó còn Lý Khánh Linh bị thương nặng phải điều trị tại bệnh viện

Với sự vào cuộc quyết liệt, khẩn trương, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã điều tra làm rõ hành vi giết ngườicủa Hưởng và 9 thanh niên gồm: Chu Xuân Tú (21 tuổi; Lê Nguyên Minh; Nguyễn Ngọc Long, đều 19 tuổi, Nguyễn Văn Hải (18 tuổi) cùng ở thị xã Từ Sơn, Nguyễn Hữu Thanh (22 tuổi), Hoàng Văn Kỳ, Nguyễn Thế Trước; Đào Xuân Giáp, đều 17 tuổi và Quách Hiệp Công (21 tuổi) cùng ở huyện Tiên Du.

Hiện cơ quan Công an đã thu hồi 1 gậy rút sắt loại 3 khúc, 3 xe máy và nhiều tang vật liên quan, đồng thời đã ra Quyết định tạm giữ hình sự 10 đối tượng trên về hành vi Giết người để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Chỉ vì 1 mâu thuẫn rất nhỏ dẫn đến 1 thanh niên tử vong, 10 thanh niên khác đang trong độ tuổi còn rất trẻ vướng vòng lao lý. Đây là bải học cảnh tỉnh đối với kẻ coi thường pháp luật, thiếu kiềm chế và hành xử côn đồ.

Sông Mã