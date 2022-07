Mang dao lên máy bay gọt hoa quả, khách bị phạt thế nào?

Theo luật sư, hành vi của hành khách có thể được xác định là không tuân thủ quy định về đảm bảo an ninh an toàn bay nên sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 8 Nghị định 162/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Hình ảnh một hành khách đã mang dao gọt hoa quả lên máy bay thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với thắc mắc: Vì sao hành khách này lại có thể mang con dao qua cửa an ninh sân bay?.

Hành khách mang dao gọt hoa quả lên máy bay sẽ bị phạt hành chính?

Theo báo cáo do Cục phó Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Sơn ký, ngay sau khi nhận thông tin vụ việc, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chỉ đạo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiến hành xác minh, làm rõ nội dung, diễn biến, nguyên nhân để tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục, không để vụ việc tương tự tái diễn.

Trao đổi với phóng viên về vụ việc, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng: "Hành khách mang dao lên máy bay gọt hoa quả sẽ bị xử phạt hành chính, đồng thời cũng cần xem xét trách nhiệm của bộ phận an ninh hàng không".

Luật sư phân tích, theo quy định, để đảm bảo an toàn, nghiêm cấm hành khách mang vũ khí, chất dễ cháy nổ, sắc nhọn có khả năng gây ra thương tích cho người khác lên máy bay...

Để hành khách mang những vật dụng bị cấm lên máy bay là có lỗi của nhân viên kiểm soát an ninh bởi để lên được máy bay thì hành khách phải thực hiện rất nhiều thủ tục và qua cửa kiểm tra an ninh với nhiều thiết bị kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt. Đặc biệt là với máy soi thì hoàn toàn có thể phát hiện ra những vật bằng kim loại mà hành khách mang theo.

“Trong trường hợp này, cơ quan chức năng sẽ làm rõ nhân viên an ninh kiểm tra hành lý của vị khách này đã thực hiện hết chức trách nhiệm vụ được giao hay chưa? Vì sao lại không phát hiện con dao khi người này đi qua cửa kiểm soát an ninh? Đây mới là lỗi vi phạm lớn gây ra mất an ninh an toàn hàng không.

Trường hợp kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy cán bộ kiểm soát an ninh có vi phạm dẫn đến bỏ lọt, không phát hiện dao nhọn trong hành lý của hành khách, không phát hiện khiến hành khách sử dụng dao nhọn trên chuyến bay làm nhiều người lo sợ thì cần phải xem xét xử lý kỷ luật cán bộ này và có thể xử phạt vi phạm hành chính.

Nếu trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng thì cán bộ này còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, luật sư Đặng Văn Cường nêu quan điểm

Ngoài ra, theo hình ảnh được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, một hành khách đang thực hiện hành vi gọt hoa quả trên máy bay bằng một con dao nhọn.

Hành vi của hành khách trong trường hợp này có thể do thiếu hiểu biết và do sơ suất của nhân viên an ninh. Hành khách này đã lớn tuổi và chỉ sử dụng con dao vào mục đích gọt hoa quả một cách công khai, không sử dụng con dao vào các mục đích khác, chưa gây nguy hiểm cho những người xung quanh.

“Tuy nhiên, đây là hành vi bị cấm", luật sư khẳng định.

Cũng theo nam luật sư, việc mang theo dao nhọn lên máy bay chưa gây ra hậu quả gì thì người này cũng có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ.

Theo đó, hành vi của hành khách này có thể được xác định là không tuân thủ quy định về đảm bảo an ninh an toàn bay nên sẽ bị xử phạt với mức phạt từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Theo Cảng vụ Hàng không miền Nam, đến ngày 20/7, nam nhân viên an ninh soi chiếu liên quan đến vụ việc đã bị tạm đình chỉ công tác, phải rời vị trí an ninh soi chiếu để chờ xác minh, làm rõ vụ việc.

Quá trình rà soát vụ việc bước đầu xác định cá nhân liên quan là một nhân viên an ninh soi chiếu đã có 13 năm kinh nghiệm. Trong quá trình thực hiện kiểm soát an ninh đối với chuyến bay, nhân viên này đã không phát hiện con dao được đặt ở vị trí khó quan sát trong hành lý xách tay.

Để tránh những sự cố đáng tiếc tương tự có thể xảy ra với hành khách, luật sư Đặng Văn Cường khuyến cáo: Trước mỗi chuyến bay, hành khách cần tìm hiểu kỹ các thông tin được các hãng hàng không cập nhật về hành lý xách tay và hành lý kí gửi.

Các vật dụng hàng ngày đơn giản như dao gọt hoa quả, dao lam, dao rọc giấy, kéo, các loại đồ chơi mô phỏng các loại vũ khí là một trong những đồ vật bị cấm mang theo người hoặc hành lý lên khoang hành khách của máy bay.

Ngoài ra, hành khách có thể tra cứu danh mục những đồ vật nguy hiểm bị cấm, hạn chế mang theo người, hành lý lên máy bay được Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) liệt kê cụ thể tại Quyết định số 1541/QĐ-CHK năm 2021.

N. Huyền