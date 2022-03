Lời kể của 'cô gái nhảy lầu vì bị ép tiếp khách trong quán karaoke ở Bình Dương'

''Em đã đu dây máy lạnh xuống, khi tới lầu 3 thì không có dây để đu. Lúc đó em nghĩ thôi cứ nhảy xuống, chết thì chết nên nhảy luôn'', cô gái kể lại.

Thông tin vụ việc cô gái sợ bị ép tiếp khách tại quán karaoke ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương nên đã nhảy lầu trốn khỏi quán đang gây xôn xao dư luận. Sáng 7/3, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, K. (SN 2000, quê An Giang) cho biết cô đang nằm viện điều trị chờ hôm nay phẫu thuật cột sống.

K đang được người nhà chăm sóc tại Bệnh viện Quân Y 175.

K. kể, cô lên mạng để tìm việc làm và thấy có giới thiệu làm nhân viên phục vụ ở quán karaoke. Ban đầu, K. chỉ nghĩ làm phục vụ, bưng đồ ăn, nước uống, bấm bài hát nên đồng ý cho một bạn quen trên mạng chở từ Củ Chi tới Bình Dương.

Người môi giới này chở K. đến quán I.Đ (phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương). "Lúc mới đến làm thì em có rót bia cho khách, nhưng làm được 3 ngày thì nghe có người nói là từ từ mình phải đi tiếp khách, em sợ quá nên xin nghỉ. Tuy nhiên, người của quán nói nếu nghỉ thì phải trả tiền môi giới"- K. nói.

Theo tin nhắn được cho là giữa K. và người của quán, thì phía quán đòi K. trả lại tiền, K. nói không có tiền, thì người này bảo "kêu ai mua thận". K sợ quá nên đồng ý tiếp tục làm.

Tin nhắn được cho là giữa K. và người của quán Karaoke.

Sau đó, sáng 5/3, nhân lúc mọi người đang ngủ, K. đã bỏ trốn. "Em đã đu dây máy lạnh xuống, khi tới lầu 3 thì không có dây để đu nữa. Lúc đó em nghĩ thôi cứ nhảy xuống, chết thì chết nên nhảy luôn", K. chia sẻ.

K. rơi xuống đất vẫn tỉnh táo nhưng không thể đi được, người dân nhìn thấy đã đưa cô tới bệnh viện Quân đoàn 4. Tiếp đó, cô gái được chuyển lên Bệnh viện Quân Y 175.

Chia sẻ với phóng viên, "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải (Bình Dương) cho biết trước đó anh có nhận được cuộc gọi từ nhóm thiện nguyện Thanh Giàu nhờ đi giải cứu K.

"Một người trong nhóm nói với tôi hồi K. mắc Covid-19 họ đã giúp rồi, thôi thì giúp thêm lần nữa. Họ nói là đang trên đường xuống và nhờ tôi cùng phối hợp. Tuy nhiên, khi mới đi được nửa đường thì hay tin K. đã nhảy lầu"- anh Hải nói.

Theo "hiệp sĩ" Hải, trường hợp của K. không phải là lần đầu tiên vì anh đã từng đi giải cứu rất nhiều vụ các cô gái bị "bán" vào tụ điểm "nhạy cảm".

Xác nhận sự việc, anh Nguyễn Kim Giàu, trưởng nhóm thiện nguyện Thanh Giàu, nói K. có gọi điện cầu cứu anh.

Phía Công an thành phố Dĩ An (Bình Dương) thì khẳng định kết quả xác minh ban đầu công việc giữa cô gái và quán là do các bên tự thỏa thuận; không có dấu hiệu khống chế, ép buộc để đòi trả lại tiền giới thiệu.

Tuy nhiên, dư luận đang đặt ra những nghi vấn có hay không việc dắt mối, lừa bán lao động vào các tụ điểm kinh doanh có yếu tố nhạy cảm như quán karaoke hay không? Và liệu các cô gái khi vào làm việc ở đây có bị bắt "tiếp khách" để rồi phải nhờ giải cứu?

