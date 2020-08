Từ ngày 15/8, Lăng Bác Hồ sẽ mở cửa trở lại

Chiều ngày 14/8/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và tu bổ định kỳ Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2020 của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Báo cáo tại buổi làm việc với Thủ tướng, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, Ban Quản lý Lăng đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, tích cực, chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời tập trung hoàn thành tốt, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối Công trình Lăng, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và K9; Tổ chức đón tiếp, phục vụ chu đáo, an toàn đồng bào, khách quốc tế đến viếng Bác, sinh hoạt chính trị và tham quan tại khu vực Lăng, K9.

Đặc biệt là đã hoàn thành toàn diện kế hoạch tu bổ định kỳ năm 2020, sẵn sàng tổ chức đón tiếp, phục vụ đồng bào, khách quốc tế đến viếng Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ theo đúng kế hoạch.

Sau khi nghe báo cáo về các nội dung công tác của Ban Quản lý Lăng, đặc biệt các kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý: Từ ngày 15/8/2020, Ban Quản lý Lăng tiếp tục phục vụ nhân dân, khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

PV