Lật tẩy thủ đoạn đưa người nước ngoài sống “chui” tại Hà Nội

Công an TP Hà Nội đã lật tẩy thủ đoạn đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép, sống “chui” tại Hà Nội qua hàng loạt vụ việc vừa phát hiện tại các quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông...

Người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, sống “chui” tại quận Thanh Xuân.

Theo Đại tá Trần Ngọc Dương - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, liên quan công tác phòng, chống nhập cảnh trái phép, vừa qua, Công an TP Hà Nội đã phát hiện một số vụ người nước ngoài nhập cảnh trái phép, cư trú trên địa bàn Hà Nội; đồng thời, đã điều tra, khởi tố một số vụ án.

“Thủ đoạn của những kẻ tổ chức, móc nối cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, đó là các đường dây này thường tìm cách đưa một người vào trước theo diện doanh nghiệp đề xuất nhập cảnh và xin visa tương đối dài. Sau đó, họ thuê nhà và đưa thêm những người ở nước ngoài nhập cảnh trái phép sang Việt Nam”, Đại tá Trần Ngọc Dương thông tin.

Đại tá Trần Ngọc Dương lưu ý, các quận, huyện phải hết sức cảnh giác khi những người tổ chức nhập cảnh trái phép thường chọn các chung cư mới, chưa có ban quản trị hoặc có nhưng mới thành lập nên rất khó phát hiện. Các đối tượng nhập cảnh trái phép thường tập trung trong căn hộ và rất ít ra ngoài để tránh bị phát hiện.

Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo công an các quận, huyện tổng rà soát toàn bộ các chung cư, tập trung vào các chung cư mới. Trong thời gian tới, Công an TP Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú; tuyên truyền, vận động người dân tích cực hợp tác khi phát hiện hoạt động nghi người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trước đó, cơ quan công an đã điều tra, phát hiện 12 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, cư trú tại quận Hà Đông; 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, cư trú tại quận Nam Từ Liêm; 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, cư trú tại quận Cầu Giấy; 17 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, cư trú tại quận Thanh Xuân.

Theo kinhtedothi.vn