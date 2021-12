Khởi tố Tổng giám đốc Công ty Việt Á và Giám đốc CDC Hải Dương

Ngày 18/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố các bị can Phạm Duy Tuyến, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương, và Nguyễn Mạnh Cường (cựu kế toán trưởng trung tâm) liên quan vụ sai phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại đơn vị này.

Liên quan vụ án, cơ quan điều tra khởi tố Phan Quốc Việt (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á) cùng nhóm thuộc cấp Vũ Đình Hiệp, Hồ Thị Thanh Thảo, Phan Tôn Noel Thảo và Trần Thị Hồng.

Chiều 9/12, lực lượng thuộc Bộ Công an phối hợp với Công an phường Quang Trung, TP Hải Dương, đã thực hiện khám xét chỗ ở và nơi làm việc của ông Tuyến và nhiều địa điểm liên quan Công ty Việt Á.

Sau đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) triệu tập ông Tuyến đến cơ quan công an làm việc, phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy tháng 4/2020, Bộ Y tế cấp phép cho Công ty Việt Á đăng ký lưu hành sản phẩm kit xét nghiệm SARS-CoV-2. Lợi dụng việc này, Phan Quốc Việt được cho là đã cấu kết với nhóm lãnh đạo CDC Hải Dương lập hồ sơ, xác nhận khống để nâng giá bán kit xét nghiệm cao hơn quy định.

Bộ Công an cho rằng Công ty Việt Á đã bán kit xét nghiệm cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng . Trong đó, bị can Việt đã chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho ông Tuyến gần 30 tỷ.

Cơ quan điều tra Bộ Công tiếp tục mở rộng vụ án đối với các cá nhân, đơn vị liên quan để đảm bảo thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Ngày 18/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Phong, cán bộ Phòng Việc làm – An toàn lao động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.