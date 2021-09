Khởi tố kẻ sát hại 3 chị em người tình

Sát hại 3 chị em chủ quán do mẫu thuẫn cá nhân

Chiều 21/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Lý Văn Phương (SN 1991, ngụ huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi “Giết người”.

Trước đó, lúc 18h ngày 18/9, tại quán nhậu Su Su (đường Dương Kỳ Hiệp, phường 2, TP Sóc Trăng), xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người chết tại chỗ, 1 người bị thương nặng. Đối tượng gây án là Lý Văn Phương hành nghề tiếp thị nước giải khát.

Đối tượng Phương tại cơ quan Công an.

Theo điều tra, Phương sống như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Loan (SN 1985, chủ quán Su Su), gần đây giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn. Chiều 18/9, Loan và chị ruột Nguyễn Thu Trúc (SN 1982) đến phòng trọ Phương thuê trên đường Lê Văn Tám để nói chuyện.

Sợ ồn ào ảnh hưởng đến người khác, Phương kêu Loan, Trúc quay về quán trước rồi anh ta đến nói chuyện. Trên đường đi, Phương ghé tiệm tạp hóa mua 2 dao nhọn mang theo. Tại quán Su Su, giữa Phương và Loan, Trúc, Diễm (Diễm là em của Trúc, Loan) tiếp tục cãi nhau.

Hiện trường vụ thảm án.

Đỉnh điểm, Phương dùng dao đâm liên tiếp vào người 3 chị em, khiến Loan, Trúc chết tại chỗ, Diễm bị thương nặng đang điều trị trong bệnh viện. Ngay sau khi gây án, Phương rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh có mặt ngay tại hiện trường chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc. Chưa đầy 1 giờ sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Sóc Trăng xác định được nơi ở của Phương; đồng thời gọi điện yêu cầu đối tượng ra đầu thú. Đến đêm 18/9, Phương đến Công an phường 3, TP Sóc Trăng đầu thú khai nhận hành vi phạm tội.

Lời khai của nghi phạm thảm sát 3 chị em người tình khiến 2 người tử vong Trên đường sang nhà người tình để nói chuyện, Lý Văn Phương đã mua 2 con dao mang theo. Tại đây, hai bên tiếp tục xảy ra cãi vã, Phương đã ra tay thảm sát 3 chị em của người tình khiến hai người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng.

Theo cand.com.vn