Nghệ An dừng lễ hội, khách hủy phòng hàng loạt ở Cửa Lò dịp lễ

Mới chỉ 1 tuần trước, nhiều khách sạn lớn ở Cửa Lò đã kín khách đặt dịp nghỉ lễ. Lo ngại dịch bệnh, tỉnh Nghệ An tam dừng nhiều lễ hội, khách ồ ạt hủy phòng, có khách sạn chỉ còn 1/3 số phòng có khách

Ngày 27/4, UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã có công văn gửi các cơ quan ban, ngành về việc tạm dừng tổ chức lễ hội du lịch Cửa Lò 2021. Theo kế hoạch, chương trình khai mạc lễ hội du lịch dự kiến diễn ra vào tối 30/4 và có màn pháo hoa kéo dài 15 phút.

Tuy nhiên, văn bản cho biết UBND thị xã Cửa Lò sẽ tổ chức lễ hội vào thời gian thích hợp.

Biển Cửa Lò yên bình trước dịp nghỉ lễ.

Ông Trần Quốc Lâm, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Song Ngư Sơn (thị xã Cửa Lò) cho biết, để chuẩn bị cho mùa du lịch 2021, Công ty đã đầu tư hệ thống khách sạn, nhà hàng khang trang, sạch đẹp hơn.

Khách sạn Lan Châu (thuộc Công ty cổ phần Song Ngư Sơn) có gần 200 phòng, cách đây gần 1 tuần đều đã được các du khách đặt kín vào ngày 30/4 và 1/5. Tuy nhiên, khi nghe tin thị xã Cửa Lò tạm dừng tổ chức lễ hội nên nhiều du khách đã tạm hoãn và hủy phòng, cơ sở này hiện tại chỉ duy trì 1/3 số lượng phòng nghỉ có khách lưu trú.

“Hiện tại phía khách sạn cũng tạm dừng, không nhận khách đặt phòng ở đây nữa để đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh và thị xã”, ông Lâm cho biết.

Số lượng khách đặt phòng ở khách sạch Lan Châu giảm đi một nửa so với ban đầu.

Khách sạn Summer 1 (nằm ở trung tâm thị xã Cửa Lò) có 250 phòng với sức chứa khoảng 500 người, đến thời điểm hiện tại, hầu hết các phòng đều đã được du khách đặt kín cho dịp nghỉ lễ. Tại quầy lễ tân đã trang bị dung dịch nước rửa tay sát khuẩn, tờ khai y tế, khẩu trang, máy đo thân nhiệt, luôn sẵn sàng phục vụ du khách. Toàn bộ cán bộ nhân viên làm việc cũng được yêu cầu đeo khẩu trang trong suốt thời gian này.

Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Khách sạn Summer 1 cho biết: "Đến thời điểm hiện tại thì lượng khách hủy phòng không đáng kể. Khi du khách đến khách sạn, chúng tôi đều tuyên truyền việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi nhận phòng để làm sao khách hàng được đảm bảo sức khỏe an toàn nhất".

Du khách đến khách sạn được đo thân nhiệt, khai báo y tế… để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.

Theo tìm hiểu của PV Infonet, đến thời điểm này, các cơ sở lưu trú tại thị xã Cửa Lò đã chủ động áp dụng nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dân và du khách vào dịp nghỉ lễ năm nay.

Ông Võ Văn Thọ, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Cửa Lò cho hay, toàn thị xã có 304 khách sạn, gần 300 nhà hàng, ki ốt. Để phục vụ mùa du lịch, thị xã đã đầu tư hàng chục tỉ đồng để chỉnh trang đô thị, hệ thống điện, cổng chào, thảm hoa… Việc dừng tổ chức chương trình lễ hội du lịch vào tối 30/4 để phòng, chống dịch bệnh đã khiến du khách hủy phòng ở các khách sạn như Mường Thanh Sông Lam, Summer…, nhưng số lượng không đáng kể.

“Công tác quản lý nhà nước về du lịch được đổi mới và tăng cường trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt, thị xã thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, đảm bảo du khách đến Cửa Lò dịp nghỉ lễ được an toàn”, ông Thọ nói.

Hệ thống phao, gậy cứu sinh được đặt gần bờ đề phòng, xử lý khẩn cấp trường hợp có người đuối nước.

Năm 2021, thị xã Cửa Lò đặt mục tiêu đón 3 triệu 150 ngàn lượt khách, tăng 42,5% so với năm 2020. Trong đó, 1 triệu 610 ngàn lượt khách lưu trú, tăng 46% so với năm 2020. Doanh thu dịch vụ du lịch đạt 3.360 tỷ đồng, tăng 47,7% so với năm 2020; đưa vào hoạt động 4 cơ sở lưu trú với 500 phòng, nâng tổng số cơ sở lưu trú lên hơn 300, có khả năng phục vụ 31.000 lượt khách lưu trú/ngày đêm.

