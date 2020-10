Hà Tĩnh: Mưa lớn, thủy điện xả lũ, nhiều xã miền núi bị chia cắt, 23.000 học sinh nghỉ học

Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo khu vực ngập sâu

Suốt mấy ngày qua, tại Hà Tĩnh diễn ra tình trạng mưa trên diện rộng, đặc biệt khu vực vùng núi nhiều nơi có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa ở Hòa Duyệt (Vũ Quang) 66mm; Chu Lễ 95mm, thị trấn Hương Khê 92mm, Hương Trạch (huyện Hương Khê) 88mm.

Sáng nay (9/10), khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến ở mức 200 - 350mm. Đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ (Hương Khê) có khả năng ở mức 12.5m (tương đương báo động II); trạm Hoà Duyệt (Vũ Quang) có khả năng ở mức 7.7m (trên báo động I: 0.2m).

Nhiều thôn xóm đã bị chia cắt cục bộ

Đoạn đường bị sạt lở do mưa lũ

Trao đổi với PV Infonet, ông Phan Kỳ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết: “Đến 9h sáng nay (9/10), mực nước ở trạm Chu Lễ bắt đầu báo động 2. Có 9 xã bị chia cắt cục bộ, gồm: Hương Lâm, Hương Liên, Lộc Yên, Hương Giang, Hương Thủy, Gia Phố, Hòa Hải, Điền Mỹ và một số thôn của xã Phúc Đồng. Hơn 100 hộ dân nước đã vào vườn nhưng chưa vào nhà”.

“Sáng nay do nhiều tuyến đường bị chia cắt, các cầu tràn bị ngập, nước chảy xiết rất nguy hiểm. Do địa bàn rộng, học sinh đi học xa, Phòng Giáo dục đã đề xuất Sở cho học sinh từ Mầm non đến Trung học cơ sở nghỉ học, dạy bù sau”, ông Kỳ thông tin thêm.

Một số người dân vẫn liều mình đi qua cầu tràn chảy xiết

Nước trên sông Ngàn Sâu ở mức báo động 2

Theo đó, để đảm bảo an toàn cho học sinh trong điều kiện mưa lũ, bắt đầu từ sáng nay, hơn 23.000 học sinh của 55 trường từ Mầm non đến THCS trên địa bàn huyện Hương Khê phải nghỉ học.

Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng cũng cắm biển báo khu vực có sạt lở đất, chốt chặn những tuyến đường ngập sâu; yêu cầu người dân chấp hành nghiêm cảnh báo của chính quyền địa phương, hạn chế đi lại trong mưa lũ, tuyệt đối không cố đi vào các tuyến đường ngập nước.

Trần Hoàn