Hà Tĩnh: Bé trai 3 tuổi tử vong khi đi học, nghi do nuốt phải đinh vít

Chiều 17/11, trao đổi với PV Infonet, ông Trần Xuân Phong, Phó chủ tịch UBND xã Hương Trà (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) xác nhận thông tin có cháu bé tử vong khi đi học ở trường mầm non nhưng chưa xác định được nguyên nhân.

Một lãnh đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Hương Khê cho biết, sáng nay (17/11), trong quá trình học tại Trường mầm non, một bé trai gần 3 tuổi (trú tại thôn Bắc Trà, xã Hương Trà) không may nuốt phải đinh vít rơi trên tường xuống. Hiện Công an huyện Hương Khê đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đinh vít được gắp ra từ cuống họng cháu bé. (Ảnh: BV cung cấp)

Trao đổi với PV về vụ việc này, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê thông tin, vào cuối giờ sáng nay, bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhi tới cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi nhập viện. Qua kiểm tra, các bác sĩ có gắp ra từ cuống họng nạn nhân một cái đinh dài khoảng 4cm (dạng đinh vít bàn ghế).

Vị lãnh đạo bệnh viện nhận định, với kích thước như vậy, chiếc đinh không thể bịt lỗ thở, tuy nhiên, có thể do phản ứng sau khi nuốt đinh vào họng gây phù nề thanh quản, nạn nhân bị tắc đường thở dẫn đến tử vong.

