Hà Tĩnh: Bắt 2 đối tượng 16 tuổi cướp giật tài sản trong đêm

Thấy 2 em gái đang dạo chơi lúc trời tối, Nguyễn Hữu B. và Thái Văn B. (cùng 16 tuổi) cướp chiếc điện thoại trên tay rồi rời khỏi hiện trường. Sau 10 ngày gây án, cả 2 đối tượng bị Công an huyện Hương Khê bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Hữu B. và Thái Văn B. tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an huyện Hương Khê)

Chiều 19/8, thông tin từ Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu B. và Thái Văn B., cùng trú trên địa bàn về tội “cướp giật tài sản”.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 7/8, trong quá trình dạo chơi tại khu vực cầu Khe Mơ (thuộc thôn Tân Hội, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê), cháu Nguyễn Thị Minh H. (SN 2011, thôn Tân Phúc) và cháu Nguyễn Hà Thu G. (SN 2011, thôn Tân Trung), cùng trú xã Hương Trạch, bị 2 đối tượng lạ mặt, cướp giật 1 chiếc điện thoại di động hiệu Realme.

Xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, các đối tượng hoạt động liều lĩnh, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, lãnh đạo Công an huyện Hương Khê đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự, cụm công an các xã: Hương Đô, Phúc Trạch, Hương Trạch, tập trung điều tra, làm rõ.

Sau 10 ngày tiến hành soát xét, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 17/8, Công an huyện Hương Khê đã điều tra, làm rõ 2 đối tượng có hành vi cướp giật tài sản nói trên là Nguyễn Hữu B. (SN 2006, trú thôn Phú Lập, xã Hương Trạch) và Thái Văn B. (SN 2006, trú thôn 6, xã Phúc Trạch).

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng Nguyễn Hữu B. và Thái Văn B. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Hiện, Công an huyện Hương Khê đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Được biết, Thái Văn B. hiện đang học lớp 11 tại 1 trường học trên địa bàn, còn Nguyễn Hữu B. thì ở với bà nội nên đã bỏ học từ lâu, sống lêu lổng, lang thang.

Dương Cầm