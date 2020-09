Nghệ An: 4 anh em họ rủ nhau buôn ma túy xuyên quốc gia

Công an TP Vinh vừa phối hợp với các cơ quan hữu quan khám phá thành công một chuyên án lớn về ma tuý, bắt 4 đối tượng liên quan, thu giữ số lượng lớn ma túy tang vật.

Trần Văn Khánh (kẻ cầm đầu đường dây mua bán ma túy) cùng tang vật vụ án. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Khoảng 16h ngày 7/9, tại phường Cửa Nam, Công an TP Vinh bắt quả tang Hoàng Thế Thành (SN 1992, trú tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, Nghệ An) đang lái xe ô tô để vận chuyển trái phép chất ma túy. Khám xét xe ô tô, lực lượng công an thu giữ 3kg ma túy dạng đá.

Rạng sáng nay (8/9), lực lượng chức năng thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Văn Khánh (SN 1963, trú xã Thanh Long, huyện Thanh Chương), thu giữ 13 bánh heroin, 7kg ma túy dạng đá, 10.000 viên ma túy tổng hợp và 1 xe ô tô. Toàn bộ số ma túy này được Khánh bỏ trong các thùng nhựa và chôn giấu trong vườn nhà.

Mở rộng điều tra, Công an tiến hành bắt giữ Hoàng Văn Phương (SN 1989, trú xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương) và giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Văn Lĩnh (SN 1991, trú tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương).

Được biết, cả 4 đối tượng trong đường dây ma túy nói trên đều là anh em họ hàng, cùng nghiện ma túy, trong đó Trần Văn Khánh được xác định là kẻ cầm đầu.

Hiện, chuyên án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.

Bảo Trâm