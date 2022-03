'Đạo chích' nửa đêm mò mẫm trộm xe kéo, tháo đồ xe khách, xe tải

Công an xã Thạch Đài (huyện Thạch Hà) vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Trọng Tuấn (41 tuổi, trú tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) do có hành vi trộm cắp xe kéo và một số bộ phận của xe cơ giới.

Nguyễn Trọng Tuấn tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an xã Thạch Đài)

Theo đó, vào khoảng 10h00 ngày 3/3/2022, Công an xã Thạch Đài (huyện Thạch Hà) nhận được đơn trình báo của anh Trần Văn Cường (SN 1982, trú tại thôn Bắc Thượng), về việc vào khoảng 05h10 ngày 2/3/2022 bị kẻ gian lấy cắp 01 chiếc xe kéo đã qua sử dụng, loại hai bánh, khung làm bằng kim loại, thường kéo sau xe mô tô, giá trị gần 7 triệu đồng.

Sau đó vào khoảng 11h30 cùng ngày, Công an xã Thạch Đài lại nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Quốc Việt (SN 1983, cùng trú tại thôn Bắc Thượng) về việc vào khoảng 3h00 ngày 2/3/2022 bị kẻ gian lấy cắp 01 chiếc tăng bua (bộ phận xe khách), 01 bàn ép lá côn (bộ phận của xe tải), tổng trị giá khoảng 4,5 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Thạch Đài đã phối hợp với Công an xã Cẩm Thạch, Công an xã Cẩm Thành (huyện Cẩm Xuyên) xác minh, điều tra và làm rõ Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1981, trú tại thôn Bắc Thành, xã Cẩm Thành) là đối tượng đã thực hiện hành vi "Trộm cắp tài sản" nói trên.

Tại cơ quan công an, đối tượng Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai thêm đã trộm cắp 03 tấm sắt của một nhà dân ở thành phố Hà Tĩnh.

Sau khi trộm cắp được số tài sản nói trên, đối tượng Tuấn đã đưa đi bán cho Trương Thị Hương (SN 1983, trú tại thôn 3 Na Trung, xã Cẩm Thạch) với giá 5.050.000 đồng.

Hiện, cơ quan Công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Trọng Tuấn để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trần Hoàn