Đột kích 6 điểm ghi số đề khủng giao dịch trên 40 tỷ đồng ở TP Buôn Ma Thuột

Một đường dây ghi số đề khủng vừa bị Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) bắt giữ. Tổng số tiền mà các đối tượng giao dịch trên 40 tỷ đồng.

Sáng nay (5/7), thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết đơn vị đang tạm giữ 12 đối tượng vì liên quan đến đường dây ghi số đề khủng vừa bị đơn vị này triệt phá thành công.

Các đối tượng trong vụ án bị bắt giữ.

Trước đó, sau một thời gian dài theo dõi vào tối ngày 23/6, Công an TP Buôn Ma Thuột đã huy động trên 50 cán bộ chiến sĩ (CBCS) chia làm nhiều tổ đồng loạt kiểm tra và bắt quả tang 6 điểm trên địa bàn phường Khánh Xuân và xã Hoà Khánh đang ghi số đề cho các con bạc. Công an đã đưa hơn 20 đối tượng về trụ sở Công an để đấu tranh làm rõ.

Công an xác định, cầm đầu đường dây số đề này là Huỳnh Văn Dương (39 tuổi) trú tại xã Hòa Khánh và Đào Ngọc Tài (42 tuổi) trú tại phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột.

Khám xét tại các địa điểm ghi số đề, lực lượng Công an thu giữ trên 50 triệu đồng tiền mặt, hơn 20 điện thoại di động, 1 xe ô tô cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động ghi số đề.

Các đối tượng sử dụng tin nhắn để giao dịch.

Tại cơ quan công an, đối tượng Huỳnh Văn Dương khai nhận, hàng ngày nhận số đề từ các con bạc qua tin nhắn điện thoại và tính toán phần trăm ăn chia khi thắng hoặc thua.

Còn Đối tượng Đào Ngọc Tài khai, các đối tượng này sử dụng tin nhắn điện thoại để giao dịch.

Theo điều tra của lực lượng chức năng, đường dây số đề này hoạt động từ đầu năm 2022 đến nay. Mỗi ngày các đối tượng nhận ghi số đề cho các con bạc trên 200 triệu đồng. Tổng số tiền đường dây giao dịch từ đầu năm đến nay là trên 40 tỷ đồng.

Đây là đường dây số đề hoạt động rất tinh vi, các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp mà sử dụng qua tin nhắn điện thoại.

Đến cuối ngày, các đối tượng căn cứ vào kết quả xổ số của các đài miền Bắc và miền Trung rồi tính thắng thua với các con bạc.

Công an TP Buôn Ma Thuột đã quyết định tạm giữ 12 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc, 8 đối tượng còn lại cho tại ngoại.

Hải Dương