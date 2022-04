Trốn truy nã, bị công an phát hiện khi đang vật vờ ở vườn hoa Hà Nội

Quá trình trốn truy nã, Nguyễn Tuấn Anh đi lang thang nhiều nơi và cuối cùng bị phát hiện tại vườn hoa Tao Đàn.

Ngày 17/4, Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đã bàn giao đối tượng truy nã Nguyễn Tuấn Anh (SN 1983, ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho Công an quận Hoàng Mai để điều tra, xử lý theo quy định.

Nguyễn Tuấn Anh tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào hồi 14h ngày 16/3, Tổ công tác của Công an phường Phan Chu Trinh làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn đã phát hiện một người đàn ông nghi vấn, lang thang ngủ nghỉ tại vườn hoa Tao Đàn, phố Lê Thánh Tông. Tổ công tác tiếp cận và tiến hành kiểm tra.

Người đàn ông khai nhận là Nguyễn Tuấn Anh và thừa nhận bản thân đang bị truy nã nên đi lang thang nhiều nơi để trốn tránh.

Theo hồ sơ, ngày 29/9/2021, Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Anh về tội ''Gây rối trật tự công cộng''. Sau đó, đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 7/3/2022, Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Tuấn Anh. Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đã bàn giao đối tượng cho Công an quận Hoàng Mai để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo vov.vn