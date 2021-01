Y Tý chìm trong băng giá, giới trẻ trao nhau nụ hôn lãng mạn dưới mưa tuyết

Ngày 11/1, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại. Nhiệt độ xuống rất thấp tại một số vùng núi cao như: Sa Pa (Lào Cai) -0,8 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -0,2 độ C, Pha Đin (Điện Biên) 0,5 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 2 độ C, Mộc Châu (Sơn La) 2,4 độ C.

Trong ngày hôm nay, có rất nhiều du khách đã đến chụp ảnh “check-in” với tuyết đầu mùa ở Y Tý.

Một nụ hôn "ngông cuồng" của đôi trẻ dưới mưa tuyết.

Du khách thích thú ngắm tuyết rơi.

Mưa tuyết trắng xóa phủ kín những bãi cỏ, cành cây.

Theo ghi nhận tại địa phương, tuyết rơi tạo lớp dày khoảng 3cm.

Bản làng ở Y Tý bị tuyết phủ trắng.

Cung đường đến Y Tý khá trơn trượt do mặt đường bị đóng băng.

Tuyết rơi dày, nhiệt độ xuống thấp nên người dân địa phương rất hạn chế ra ngoài để giữ gìn sức khỏe.

Khả năng mưa tuyết chỉ xuất hiện hôm nay, đến ngày mai miền Bắc chuyển sang rét khô, trời hửng nắng, độ ẩm không khí thấp. Du khách đến Y Tý chụp ảnh với tuyết cần hết sức cẩn thận vì đường đi trơn trượt.

Anh Hùng