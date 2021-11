Đắk Lắk: Điều tra nguyên nhân học sinh tử vong khi ngã từ xe đưa đón xuống đường

icon

Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 bị can trong vụ bắt cóc, hiếp dâm nữ nhân viên quán karaoke mới 15 tuổi xảy ra ở huyện Tuy Phong ngày 31/10