Đánh lạc hướng bảo vệ trộm xe SH trước ngân hàng

Ngày 27/10, Công an quận 12 (TP Hồ Chí Minh) tiếp nhận trình báo của đại diện chi nhánh ngân hàng trên đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12 về việc bảo vệ của chi nhánh ngân hàng bị dàn cảnh trộm chiếc xe SH. Công an quận 12 đã trích xuất camera, xác định nhân dạng của các đối tượng, tổ chức truy xét.

Theo trình bày của ông P.M.C (SN 1976, bảo vệ ngân hàng), vụ trộm xảy ra khoảng 10h40’ ngày 21/10. Thời điểm trên ông C đang trông giữ xe của khách vào giao dịch trong chi nhánh ngân hàng. Có 2 thanh niên đi xe máy đến trước cây ATM (đặt trước chi nhánh ngân hàng).

Hai đối tượng sau khi được người phụ nữ đánh lạc hướng bảo vệ đã trộm được chiếc SH và nhanh chóng rời đi.

Ông C đến hỏi chuyện để hướng dẫn 2 thanh niên rút tiền. Cùng thời điểm, một người phụ nữ cũng đi xe máy đến chi nhánh ngân hàng. Ông C quay lại hướng dẫn người phụ nữ này làm các thủ tục để vào giao dịch. Người phụ nữ hỏi nhiều vấn đề như để đánh lạc hướng ông C. Lợi dụng sơ hở trên, 2 thành niên trộm chiếc xe SH rồi nhanh chóng rời đi. Khi 2 đối tượng này thực hiện thành công vụ trộm, người phụ nữ trên cũng không vào chi nhánh ngân hàng giao dịch mà nhanh chóng bỏ đi.

Ông C cho biết, chiếc xe SH của khách dựng ngoài chi nhánh ngân hàng do có ông C trông coi nên không khóa cổ, trị giá khoảng 100 triệu đồng. Phía chi nhánh ngân hàng đã làm việc với chủ xe và đền bù 100 triệu đồng. Ông C là bảo vệ để mất xe phải đền bù 20 triệu đồng, được chi nhánh cho cấn trừ vào lương hàng tháng.

Đây là vụ dàn cảnh đánh lạc hướng bảo vệ để trộm xe SH thứ 2 xảy ra tại quận 12. Trước đó ông N.C.Đ (SN 1956, ngụ quận 12) bảo vệ cửa hàng Co.op Food trên đường Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 bị một đối tượng giả say nắng nhờ ông Đ vào trong mua dùm chai nước. Khi ông Đ vào lấy nước, đồng phạm của đối tượng này áp sát trộm chiếc SH Mode.

