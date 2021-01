Buồn chuyện tình cảm, chàng trai 25 tuổi leo cầu Chương Dương định tự tử

Trưa 2/1, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 1 (Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội) cho biết đã kịp thời can ngăn một thanh niên liên tục khóc lóc rồi trèo qua lan can cầu Chương Dương, có biểu hiện định nhảy cầu tự tử.