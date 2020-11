Đắk Lắk: Một cán bộ phường tử vong để lại thư tuyệt mệnh

Hiện trường nơi anh C. tử vong.

Nạn nhân là anh Ngô Đức C. (39 tuổi, cán bộ Văn phòng Đảng ủy phường Tân Lợi).

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 20/11, anh C. vẫn tới cơ quan làm việc nhưng có biểu hiện buồn chán, tinh thần không tốt. Nhiều người trong cơ quan khuyên anh C. về nhà nghỉ ngơi nhưng anh C. không về và ở lại cơ quan cả buổi trưa.

Đến giờ làm việc buổi chiều, người trong cơ quan phát hiện anh C. nằm bất tỉnh ở khu vực sân trước trụ sở UBND phường Tân Lợi nên đã hô hoán đến hỗ trợ. Tuy nhiên, khi kiểm tra, mọi người phát hiện anh C. đã tử vong từ trước.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột cho hay, khi khám nghiệm hiện trường và kiểm tra thi thể, cơ quan công an phát hiện một lá thư tuyệt mệnh trong túi quần anh C. Trong thư, anh C. có viết đang buồn chuyện tình cảm, chuyện gia đình.

“Qua các dấu vết tại hiện trường và nhiều thông tin thu thập được, nhiều khả năng đây là vụ tự tử do chuyện tình cảm. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục xác minh các tình tiết liên quan để làm rõ vụ việc và có kết quả chính xác nhất”, vị lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột nói.

Hiện, cơ quan Công an TP Buôn Ma Thuột tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trần Nhân