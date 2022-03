cuộc trốn chạy 20 năm của nữ quái liên tục… đẻ

Những năm 90 của thế kỷ trước, những nữ quái giới ma cô, cướp giật ở Hải Phòng sử dụng triệt để chiêu trò liên tục sinh con để tránh thi hành án

Trong số các bà trùm khét tiếng đất Cảng thời đó có Hồng “tây”, kẻ vừa bị bắt sau 20 năm trốn nã.

Liên tục sinh con để trốn thi hành án

Khu vực dải vườn hoa trung tâm thành phố Hải Phòng giờ đây phong quang, sạch sẽ và an toàn. Tuy vậy, trong ký ức của người dân Hải Phòng, nơi đây từng nổi tiếng là chốn tụ tập của đủ các thành phần du thủ du thực, móc túi, mại dâm, cờ bạc...

Đối tượng Trần Thị Hồng tại thời điểm bị bắt giữ

Trong số các nhóm nữ quái hành nghề móc túi ở khu vực trung tâm Hải Phòng thời thập niên 1990, nổi tiếng nhất là nhóm của Hồng “tây” (tức Trần Thị Hồng, sinh năm 1967, ở tổ 40 cụm 7, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền).

Thời kỳ đó, Hồng “tây” tụ tập loạt đàn em toàn nữ giới bất hảo, nhiều tiền án, tiền sự, sống tầm gửi vào các khu phố ở dải trung tâm suốt từ chợ Sắt đến khu cổng chính Cảng Hải Phòng.

Hàng ngày, các đối tượng lượn lờ, rình mò sơ hở của người dân để ra tay trộm cắp, nhất là người tham gia giao thông chờ đèn đỏ tại các điểm giao cắt hay dừng trước barie chờ tàu qua.

Chuyên hành nghề trộm cắp nên Hồng “tây” và đàn em luôn xác định có thể bị bắt bất cứ lúc nào.

Thời kỳ đó, những ổ nhóm nữ quái trộm cắp, cướp giật, buôn bán ma túy tại Hải Phòng có chiêu trò rất oái oăm hòng đối phó với pháp luật, đó là… đẻ liên tục! Có đối tượng buôn ma túy từng đẻ tới 6 đứa con, đứa này chưa kịp lớn đã đẻ đứa khác.

Những đứa trẻ liên tiếp được sinh ra cốt là để người mẹ ấy thoát khỏi án tù, bởi chính sách nhân đạo của Nhà nước cho phép phụ nữ phạm tội mà có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được hoãn thi hành án.

Giống như nhiều nữ quái khác, Hồng “tây” có 2 tiền án đều về tội trộm cắp tài sản với tổng hình phạt là 24 tháng tù. Tuy nhiên với chiêu trò “đẻ liên tục”, Hồng được hoãn thi hành án. Trong thời gian này, Hồng vẫn liên tiếp điều hành ổ nhóm trộm cắp của mình.

Cùng nhóm của Hồng còn có Nguyễn Thị Bình (SN 1979, ở đường tàu Cầu Quay, phường Cát Dài, quận Lê Chân, 4 tiền án về tội trộm cắp, tổng hình phạt 54 tháng tù); Nguyễn Thị Hoa (SN 1970, trú phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, 3 tiền án về tội trộm cắp, tổng hình phạt 71 tháng tù). Cả hai cũng liên tục sinh con để trốn thi hành án.

20 năm trốn nã vẫn không thoát

Lệnh truy nã Hồng "tây"

Theo hồ sơ vụ án, chiều 10/12/2001, nhóm Hồng “tây” tiếp tục gây án. Lúc này, chị Đoàn Phương Lan đi xe máy trên đường Lương Khánh Thiện, trên võng xe có 1 túi xách màu đỏ (bên trong có 5,3 triệu đồng và 1 điện thoại di động).

Theo lãnh đạo Công an TP Hải Phòng, trong thời điểm giãn cách xã hội, bên cạnh những nhiệm vụ cấp bách về công tác phòng, chống dịch thì công tác đấu tranh, ngăn chặn tội phạm vẫn được các lực lượng triển khai thường xuyên, liên tục. Nhiều đối tượng trốn truy nã, trong đó có những đối tượng trốn nã đã vài chục năm vẫn sa lưới trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng này.



Điển hình, trưa 26/1/2022, Công an TP và Công an quận Lê Chân bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thao (SN 1969, ở phường Trại Cau, quận Lê Chân), là đối tượng bị truy nã về tội chứa mại dâm từ năm 2010.



Dịp Tết Nhâm Dần 2022, cảnh sát cũng đã bắt giữ hai đối tượng trốn truy nã sau hơn 20 năm là Trần Đức Hiếu (SN 1980, đối tượng từng tham gia hỗn chiến, đâm trọng thương một người từ năm 1999) và Nguyễn Đức Việt (SN 1960, đối tượng dùng dao chém bố vợ bị trọng thương năm 1994 ở quận Ngô Quyền).

Khi đi đến ngã tư Rạp Công nhân, chị Lan dừng xe đợi đèn đỏ.

Chỉ bằng cái nháy mắt, các đàn em của Hồng “tây” đã xác định được “con mồi” để phối hợp hành động.

Các đối tượng dàn cảnh một vụ va chạm giao thông. Hồng dùng xe đạp đang đi đâm vào đằng sau xe máy của chị Lan.

Đây là thủ đoạn thường xuyên được các đối tượng sử dụng nhằm đánh lạc hướng khiến khổ chủ mất cảnh giác.

Quả nhiên, khi chị Lan quay lại xem sự thể xe bị đâm va ra sao, Bình lập tức lấy cắp chiếc túi xách màu đỏ rồi nhanh tay vứt sang giỏ xe của Hoa đang đứng gần đó.

Phát hiện bị mất túi xách, chị Lan hô hoán và người dân gần đó đã lao vào hỗ trợ, bắt giữ cả băng trộm.

Vụ án sau đó được TAND quận Ngô Quyền đưa ra xét xử, Lê Thị Bình bị tuyên phạt 36 tháng tù, tổng hợp các bản án chưa thi hành là 7 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Hoa 36 tháng tù, tổng hợp các bản án chưa thi hành là 8 năm 6 tháng tù; Trần Thị Hồng 36 tháng tù, tổng hợp các bản án chưa thi hành là 5 năm tù.

Bản án có hiệu lực, nhưng một lần nữa Hồng “tây” sử dụng “lá bùa” đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng để một lần nữa được hoãn thi hành án. Khi con chuẩn bị được 3 tuổi, Hồng “tây” biết không thể trốn tránh được nữa nên đã lặng lẽ tìm đường bỏ trốn. Ngay sau đó, Công an quận Ngô Quyền đã ra lệnh truy nã đối với Hồng.

Một cán bộ Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) chia sẻ, suốt gần 20 năm qua, công an quận đã tổ chức nhiều lần truy bắt Hồng “tây”, song tung tích nữ quái này vẫn bặt vô âm tín.

“Có tin thị đã bỏ trốn vào Huế, làm thủ tục để có giấy khai sinh, đăng ký tạm trú dưới một cái tên khác. Có lúc lại nghe thông tin thị lang bạt vào miền Nam, lúc khác lại có tin Hồng “tây” đã chết - đây cũng là một thủ đoạn các đối tượng trốn truy nã thường tung ra để đánh lạc hướng lực lượng truy tìm”, vị cán bộ kể.

20 năm sau ngày bỏ trốn, lại đúng đợt dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nghĩ công an “chẳng hơi đâu” truy tìm đối tượng trộm cắp đã lâu, Hồng “tây” liều lĩnh mò về Hải Phòng.

Sự xuất hiện của một phụ nữ tuổi ngoài 50, có xương gò má cao tại nơi ở những người thân của Hồng “tây” đã không lọt qua được mắt cảnh giác của trinh sát Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Ngô Quyền.

Những người đã từng “nhẵn mặt” Hồng 20 năm trước nhận diện khẳng định, không ai khác, đó chính là Hồng “tây”.

Ngày 27/10/2021, khi thấy tổ công tác đưa lệnh truy nã có ảnh mình, Hồng “tây” tự giác chấp hành đưa tay vào còng số 8 để trinh sát dẫn giải về trụ sở.

Theo Điều 67 Bộ luật Hình sự quy định về hoãn chấp hành hình phạt tù, phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì được hoãn cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi.



Trong thời gian được hoãn chấp hành hình phạt tù, nếu người được hoãn chấp hành hình phạt lại thực hiện hành vi phạm tội mới, thì tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới.



Trong thời gian được hoãn chấp hành hình phạt mà người bị kết án lại có thai hoặc phải tiếp tục nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì vẫn được hoãn cho đến khi đứa con sau cùng đủ 36 tháng tuổi.



Thời gian qua, một số phạm nhân, tội phạm nữ đã lợi dụng chính sách nhân đạo của Nhà nước về hoãn chấp hành hình phạt đối với phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, liên tục chửa, đẻ nhằm trốn tránh việc thi hành án.



Không những vậy, có trường hợp còn tiếp tục vi phạm pháp luật trong thời gian được hoãn thi hành án. Việc này khiến các cơ quan tiến hành tố tụng đôi khi bị rơi vào tình thế vô cùng khó xử.

Theo Báo Giao thông