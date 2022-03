Cây giới trên trăm tuổi bị đào trộm, chuyển từ Hà Tĩnh ra Ninh Bình, danh tính kẻ trộm chưa được tiết lộ

Sáng 14/3, trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ tịch UBND xã An Hòa Thịnh (Hương Sơn) xác nhận, tuần trước địa phương có mất trộm cây giới (cây duối) trên trăm tuổi nhưng công an đã tìm thấy và trao trả về để chăm sóc.

Cây giới trên trăm năm tuổi đã được trả về địa phương sau 2 ngày bị bứng đi tận Ninh Bình.

Theo ông Nguyễn Hữu Đông, vào đêm 2/3, lợi dụng thời điểm điện lưới bị cắt, kẻ gian đã đào trộm cây giới (có nơi gọi là cây duối - PV) trên trăm năm tuổi nằm ở ngoài đồng bên bờ hói, cạnh cầu cây si, thuộc thôn Hưng Thịnh (xã An Hòa Thịnh).

“Ngay khi nhận được thông tin, tôi đã làm đơn báo mất tài sản với hình thù, kích thước như thế. Theo vết camera an ninh, công an phát hiện cây giới được chở ra tận Ninh Bình nên thu hồi và bàn giao tài sản lại cho xã. Hiện đang dâm để cho cây sống, sau đó mới đưa ra trồng lại”, ông Đông cho biết.

Vị trí cây giới trước khi bị đào trộm vẫn còn cành lá mà kẻ gian bỏ lại.

Nói về danh tính đối tượng đào trộm, giá tiền được bán, Chủ tịch UBND xã An Hòa Thịnh chia sẻ, vụ việc đang được Công an huyện tiếp tục điều tra nên địa phương chưa nắm được ai đào và bán giá bao nhiêu.

Một cán bộ thôn Hưng Thịnh cho biết, các cụ cao niên nói rằng, khi còn nhỏ họ đã thấy cây giới ở đó rồi. Cây giới này gắn với bao thế hệ người dân, từ tuổi thơ chăn trâu cắt cỏ, người lớn tránh nắng khi lao động sản xuất và đặc biệt là những người dân tham gia đưa tang, tiễn đưa người thân về nơi chín suối.

Sau khi trở về địa phương, “cụ giới” trăm tuổi được giao cho người dân chuyên nghề cây cảnh chăm sóc.

“Do ở gần nghĩa trang và cách xa khu dân cư nên khi di quan, dù trời nắng hay râm, bất kỳ đám tang nào cũng dừng lại đây để nghỉ, vì thế cây giới trở nên linh thiêng, không ai dám chặt phá, kể cả cắt lá cho dê ăn. Theo thời gian, cây giới phát triển nhanh chóng, cành lá sum suê tươi tốt”, vị này nói.

Theo chia sẻ của người địa phương, cây giới bị đào trộm có chiều cao khoảng 6m, tán rộng 5m, vanh chỗ thân cây nhỏ nhất là 2,1m. Nhận định các đối tượng đào trộm cây lúc khoảng 2h30 đến 3h sáng 3/3, vì trích xuất camera an ninh thì vào lúc 3h39 cùng ngày là phát hiện vận chuyển đi qua Ngã ba Lạc Thiện (thuộc xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ - PV).

Do ở gần nghĩa trang nên khi di quan, bất kỳ đám tang nào cũng dừng lại ở đây để nghỉ, vì thế cây giới trở nên linh thiêng, người dân địa phương không ai dám chặt phá.

Cùng xác nhận nội dung với PV, Trưởng Công an xã An Hòa Thịnh cho biết, vụ việc do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện trực tiếp vào cuộc, Công an xã chỉ phối hợp nên không nắm được thông tin cụ thể.

Sau khi bị kẻ gian đào trộm, “cụ duối” trên trăm tuổi đã được đi “du lịch” ra tận Ninh Bình và trở về địa phương an toàn. Đến nay, danh tính những kẻ tổ chức đào trộm, vận chuyển còn là một điều bí ẩn!

