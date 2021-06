Cột điện chặn đường, cống 'lấp' cửa nhà dân không mở được

Vừa qua, PV Infonet nhận được thông tin phản ánh của người dân về công trình thuộc “Dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung” có nhiều dấu hiệu bất thường, không phát huy được hiệu quả.

Ông Lê Tất Thắng (SN 1959) làm nghề sửa chữa mô tô và các loại máy nông cụ trên mặt đường thôn Văn Minh xã Tân Lâm Hương. Tuyến đường trước cửa nhà ông nằm trong dự án này mới được nâng cấp, sửa chữa, hiện chưa hoàn thiện.

Do cống thoát nước cao hơn mặt đường cũ 40cm nên ông Thắng không mở cửa được, việc vận chuyển máy móc vào ra gặp nhiều khó khăn, công việc bị ảnh hưởng, thu nhập của gia đình giảm.

Cống thoát nước cao hơn mặt đường cũ 40cm nên nhà ông Thắng không thể mở cửa, việc vận chuyển máy móc vào ra gặp nhiều khó khăn.

Ông Thắng phản ánh: “Tháng 2/2020, công trình được triển khai tại địa phương, đến nay, một số đoạn đã hoàn thiện, vạch kẻ đường, biển báo đầy đủ, cây xanh trồng 2 bên đường cũng đã xanh tốt.

Riêng đoạn đi qua thôn Văn Minh, do vướng đường điện, hệ thống nước sạch và một vài điểm chưa thống nhất về đền bù giải phóng mặt bằng nên không thể triển khai. Đặc biệt là 4 tháng nay, đơn vị thi công đã rút hẳn máy móc ra khỏi công trình, để lại người dân với bụi bặm và những hệ lụy khôn lường".

“Do đoạn đi qua nhà tôi chưa được nâng nền, hai đầu lại cao nên mỗi lần có mưa, nước đổ dồn về đây gây ngập cục bộ. Hơn nữa, mặc dù có mương nhưng đơn vị thi công lại thay đổi hướng thoát nước so với ban đầu nên nước không thể chảy được”, ông Thắng nói thêm.

Theo quan sát của PV tại hiện trường, dự án này quả thực có nhiều bất cập.

Tại đoạn đường đang thi công dang dở ở thôn Văn Minh, xã Tân Lâm Hương, đoạn cuối của mương thoát nước ăn ra gần giữa đường, nằm lộ thiên, không có hàng rào che chắn, bảo vệ, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Đoạn cuối của mương thoát nước đặt gần giữa đường. Mương chưa hoàn thiện không có hàng rào che chắn, bảo vệ.

Cũng trên đoạn đường này, có một cây cột điện đứng sừng sững chính giữa đường, đe dọa người đi đường.

Trước cửa nhà có cây cột điện nằm giữa đường, chị Thương chia sẻ với PV: “Rất nhiều vụ tai nạn đã xảy ra vì cái cột điện này rồi. Đây là đoạn đường cua nên tầm nhìn của người đi đường bị che khuất, khi đến gần mới phát hiện ra cái cột điện chình ình giữa đường, hầu hết lái xe bị bất ngờ, mất bình tĩnh dẫn đến bị ngã”.

Cũng theo lời kể của chị Thương, mới mấy hôm trước, vào khoảng 23h đêm, gia đình đang ngủ thì nghe tiếng động rất mạnh. Bật đèn chạy ra thì thấy 2 cô gái nằm giữa đường cạnh cột điện, rất may không ảnh hưởng đến tính mạng.

“Mong nhà thầu giải quyết dứt điểm chứ bụi quá nhiều. Hàng ngày chúng tôi ăn với bụi, ngủ với bụi. Mặc dù đã lắp sẵn vòi nước để thường xuyên tưới nhưng không ăn thua, chỉ được một lát đường khô lại bụi ngay”, chị Thương bày tỏ mong muốn.

Cây cột điện nằm giữa đường, gần khúc đường cua, lái xe bị ảnh hưởng tầm nhìn, rất nhiều vụ tai nạn đã xảy ra.

Trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Văn Ninh, Chủ tịch UBND xã Tân Lâm Hương thông tin: “Đáng ra thì công trình này làm xong lâu rồi, nhưng do chưa bố trí được nguồn để giải phóng mặt bằng nên còn dang dở. Ở địa phương vướng 1 hộ do nguồn gốc đất không rõ ràng nên họ không thống nhất phương án đền bù. Hiện đã giải quyết xong trường hợp này. Thêm nữa là thời gian qua do dịch bệnh nên công nhân không vào được”.

Nói về những bất thường tại dự án tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông, ông Ninh cho biết, do điều chỉnh góc cua của đường nên mương thoát nước cũng phải cua theo; còn cột điện thì do quá trình mở rộng đường nên có vướng, UBND tỉnh đã giao cho Điện lực Hà Tĩnh phối hợp di dời cột điện đó.

Mặc dù có mương nhưng đơn vị thi công đảo chiều thoát nước so với ban đầu nên nước không thoát được. Mỗi lần có mưa, nước đổ dồn về đây gây ngập cục bộ.

Công trình thi công dang dở nhưng không có rào chắn bảo vệ.

Đoạn cuối của mương thoát nước, không biết nước thoát đi đâu?

Tiểu dự án thành phần khắc phục, sửa chữa đường vào trung tâm xã Sơn Lộc (huyện Can Lộc) và xã Thạch Đài (huyện Thạch Hà) tổng chiều dài 10,11km, thuộc “Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung” do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

Tổng mức đầu tư: 67.980.810.000 đồng, trong đó chi phí xây dựng 53.313.184.000 đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới (WB) 57.287.793.000 đồng, vốn đối ứng trong nước 10.693.017.000 đồng.

Trần Hoàn