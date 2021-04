Bắt kẻ sát hại chị ruột, cướp 100 triệu đồng và 3,5 cây vàng, đưa bạn gái đi Đà Nẵng du lịch

Tối 13/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ được đối tượng trốn truy nã Lê Lâm Trường (26 tuổi, trú xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang).

Trường là đối tượng bị Công an tỉnh An Giang khởi tố về hai tội danh giết người và cướp tài sản.

Đối tượng Lê Lâm Trường.

Hôm 7/3, cha mẹ Trường từ An Giang lên TP.HCM khám bệnh, nhà chỉ còn chị gái và cháu nhỏ. Tối cùng ngày, Trường dùng thanh sắt đánh nhiều cái vào đầu và bóp cổ chị gái tử vong.

Trường mở tủ lấy 35 chỉ vàng và hơn 100 triệu đồng rồi bỏ trốn. 5 ngày sau, Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trường.

Vào cuộc xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng và Công an tỉnh An Giang xác định, Trường lẩn trốn trên địa bàn TP Đà Nẵng từ đầu tháng 4 nên tích cực truy xét.

Đến khoảng 17h35 chiều 13/4, cảnh sát phát hiện Trường đang lưu trú tại một homestay trên đường Lê Duẩn (TP Đà Nẵng) nên bắt giữ.

Bước đầu, Trường khai nhận trên đường bỏ trốn đã thay đổi màu tóc để tránh bị phát hiện. Sau khi gây án, đối tượng lên TP.HCM, tiếp tục ra Hà Nội rồi sau đó về lại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 10/4, Trường cùng bạn gái mới quen ra Đà Nẵng du lịch thì bị bắt sau 3 ngày.

Sơn Tùng