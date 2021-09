Công an 'đột kích' quán karaoke lúc nửa đêm, phát hiện 17 nam nữ dương tính ma túy

Chiều 13/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa kiểm tra quán karaoke Hương Lan trên địa bàn, phát hiện 17 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 0h15’ ngày 12/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với công an xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ tiến hành kiểm tra quán karaoke Hương Lan, ở thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ do Lê Xuân Đông (SN 1969, ở thôn Tử Cầu, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ) làm chủ.

Nhóm đối tượng bị cơ quan công an phát hiện.

Khi kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện 41 đối tượng gồm 21 nam và 20 nữ đang tổ chức hát và đang đợi vào phòng hát, trong đó tại tầng 2,3 có 4 phòng đang tổ chức hát.

Tại phòng 2B, tầng 2 có 8 đối tượng đang hát có dấu hiệu sử dụng ma túy, qua quá trình khám xét khẩn cấp, lực lượng công an thu giữ 1 gói tinh thể màu trắng và 2 mảnh viên nén màu xanh nghi là ma túy.

Tang vật tại hiện trường.

Qua giám định gói tinh thể màu trắng là Ketamine có khối lượng 0,907g và 2 mảnh viên nén màu xanh là MDMA có khối lượng 0,43 gam, qua test nhanh có 17/41 đối tượng có kết quả dương tính với ma túy.

Theo cơ quan công an, các đối tượng trên không chỉ ở huyện Yên Mỹ mà còn ở các huyện khác trên địa bàn tỉnh và ở các tỉnh, thành phố lân cận.

Hiện nay tại huyện Yên Mỹ cũng như một số huyện của tỉnh Hưng Yên vừa mới phát hiện thêm những ca dương tính với Covid-19, tuy nhiên các đối tượng đã không chủ động trong việc phòng tránh dịch cho bản thân và xã hội mà còn tổ chức các hoạt động vi phạm pháp luật và có nguy cơ lây nhiễm dịch rất cao trong cộng đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Tân Trường