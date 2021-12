Vờ mua ô tô để cướp, 2 thanh niên bị tóm gọn sau 2 ngày lẩn trốn

Ngày 17/12, Công an tỉnh Hà Nam đã bắt giữ Phạm Minh Quang (SN 1990) và Trần Ngọc Hiếu (SN 1998, cùng trú xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, Hà Nội) là thủ phạm gây ra vụ cướp xe ô tô trên địa bàn phường Quang Trung, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Hai đối tượng Phạm Minh Quang và Trần Ngọc Hiếu bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Hà Nam)

Theo cơ quan công an, vào chiều 14/12, trên địa bàn phường Quang Trung xảy ra vụ án cướp xe ô tô. Ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại, xác định vụ án trên có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Trưởng Công an TP Phủ Lý đã xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp từ Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh truy bắt đối tượng.

Đến chiều 16/12, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Phủ Lý đã điều tra làm rõ và bắt được 2 đối tượng Phạm Minh Quang và Trần Ngọc Hiếu khi đang lẩn trốn tại quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng ban đầu khai nhận do chơi bời, nợ nần nên nghĩ ra cướp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 14/12, qua mạng xã hội Phạm Minh Quang biết được trên địa bàn TP Phủ Lý đang có người rao bán xe ô tô nên đã rủ Hiếu đi từ Hà Nội về đến vườn hoa TP Phủ Lý để gặp chủ xe và thử xe và giả vờ mua xe và trao đổi xe ô tô, sau đó yêu cầu chủ xe cho chạy thử để kiểm tra xe khi dừng lại thống nhất giá cả, lợi dụng lúc chủ xe sơ hở 2 đối tượng đã giật giấy tờ đạp ga tẩu thoát cướp đi chiếc xe.

Hiện Công an TP Phủ Lý đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Sông Yên