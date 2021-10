Đối tượng lừa đảo qua mạng ở Hàn Quốc trốn truy nã bị bắt tại Hà Nội

Theo hồ sơ truy nã của Interpol, từ tháng 11/2011 đến tháng 4/2015, đối tượng mở và điều hành trang web cá cược thể thao cá nhân không được cấp phép trên mạng vi phạm pháp luật Hàn Quốc.

Công an Việt Nam bàn giao đối tượng cho Cảnh sát quốc Gia Hàn Quốc.

Số tiền giao dịch khoảng 1,4 tỷ Won (khoảng 27 tỷ đồng Việt Nam) được hoàn đổi thành tiền ảo cá cược thể thao và cung cấp tài sản lợi nhuận tài chính cho cá nhân thắng cược. Ngày 24/11/2020, Ban Tổng thư ký Interpol đã ban hành Lệnh truy nã quốc tế đối với Kim Juchan về tội Lừa đảo.

Qua công tác nắm tình hình, Công an quận Cầu Giấy phát hiện đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn. Ngày 01/10/2021, Tổ công tác của Công an phường Nghĩa Tân phối hợp với Đội An ninh Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ Kim Juchan tại khu vực đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy.

Ngày 06/10/2021, tại sân bay Quốc tế Nội Bài, Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành bàn giao đối tượng truy nã Kim Juchan cho Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc để xử lý theo thẩm quyền.

Tân Trường