Sập giàn giáo khi đổ bê tông lúc nửa đêm, một người mắc kẹt

Theo thông tin từ Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, vào rạng sáng nay, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã cứu sống được một người đàn ông bị mắc kẹt trong đống đổ nát và đưa đi cấp cứu.

Theo đó, vào khoảng 00g30 phút ngày 30/3, tại số nhà 170 Phạm Văn Đồng (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã xảy ra sự cố sập giàn giáo công trình xây dựng nhà dân.

Vào thời điểm trên, một nhóm công nhân đang đổ bê tông thì bất ngờ giàn giáo bị đổ sập xuống. Mọi người nhanh chóng chạy ra ngoài và phát hiện một người đàn ông bị mắc kẹt nên lập tức gọi điện cho cơ quan chức năng để trình báo.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều xe chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đến hiện trường, kịp thời giải cứu, đưa nạn nhân ra ngoài.

Sáng 30/3, Thượng tá Đỗ Anh Quyến, Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho hay, Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Hà Nội phối hợp với cảnh sát PCCC và CNCH của Công an 2 quận Cầu Giấy và Bắc Từ Liêm đến hiện trường đã cứu sống được người đàn ông bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Người đàn ông mắc kẹt trong đêm được giải cứu.

Với sự nỗ lực của lực lượng cứu hộ, khoảng 15 phút sau khi có mặt ở hiện trường, nạn nhân đã được cứu ra ngoài an toàn. Lực lượng y tế đã sơ cứu và chuyển nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Đến lúc này, sức khỏe nạn nhân đã dần hồi phục, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Tân Trường