Cần thủ câu đêm đuối nước dưới hồ Hoàng Cầu

Sáng 3/5, người dân đi tập thể dục quanh hồ Hoàng Cầu (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) phát hiện một nam thanh niên tử vong dưới hồ liền báo cơ quan chức năng.

Trước đó, vào khoảng 5 giờ sáng 3/5, một số người dân trên địa bàn gần khu vực hồ Hoàng Cầu (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) đi tập thể dục bàng hoàng phát hiện một nam thanh niên tử vong dưới hồ. Sự việc ngay sau đó được báo cho cơ quan công an và chính quyền địa phương.

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: báo Dân trí)

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường sở tại đã phối hợp với Công an quận Đống Đa cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội tiến hành phong tỏa hiện trường; đưa thi thể nạn nhân lên bờ, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nạn nhân được xác định là nam giới, sinh năm 1994, quê ở tỉnh Thái Bình. Trong quá trình đi câu đêm một mình ở hồ Hoàng Cầu thì xảy ra sự việc đau lòng.

Chiều 3/5, một lãnh đạo UBND phường Ô Chợ Dừa cho biết, sau khi làm các thủ tục cần thiết theo quy định, lực lượng chức năng đã đưa thi thể nạn nhân về nhà xác Bệnh viện. Gia đình nạn nhân nhận tin báo cũng đã tới nhận thi thể người thân để mai táng theo phong tục.

