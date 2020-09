Bộ đội Biên phòng Quảng Trị giúp dân neo đậu tàu thuyền ứng phó bão số 5

Nhằm chủ động phòng chống và ứng phó với bão số 5, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã có công điện khẩn gửi các địa phương, ban ngành liên quan tạm hoãn các cuộc họp không cần thiết từ chiều 17/9 để tập trung cho công tác chỉ huy, chỉ đạo phòng chống bão số 5; cấm biển và cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 18/9.

Cán bộ biên phòng Cồn cò dùng tàu ra khơi kêu gọi tàu cá vào bờ trú bão.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Sở NN&PTNT và các địa phương tập trung rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển để hướng dẫn các tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ 8h ngày 17/9. Khẩn trương sắp xếp đảm bảo an toàn tàu thuyền tại các nơi neo đậu. Việc sắp xếp tàu thuyền vào các nơi neo đậu, tránh trú an toàn trên địa bàn tỉnh hoàn thành trước 18h ngày 17/9.

Cùng với công điện khẩn của UBND tỉnh Quảng Trị, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã phát đi công điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình triển khai ngay các phương án phòng, chống bão của cơ quan, đơn vị; đồng thời, rà soát lại lực lượng để chủ động ứng phó trong trường hợp bão đổ bộ gây mưa lớn và gió giật mạnh một cách hợp lý.

Thông tin từ Bộ đội Biên phòng huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) cho biết, đơn vị đã chủ động triển khai xây dựng kế hoạch phòng chống bão số 5 theo đúng phương châm “chủ động phòng, tránh, ứng phó kịp thời khắc phục khẩn trương và hiệu quả” với 3 tổ (mỗi tổ 7 người) tuần tra, giúp người dân đưa thuyền lên khu vực đảm bảo an toàn, tuyên truyền nhắc nhở các doanh nghiệp đưa máy móc thiết bị đang thi công ven biển, âu đảo di chuyển lên khu vực cao hơn và giằng, đè mái nhà, buộc các cửa, kho tàng chống gió lùa, che đậy tài liệu…

Tương tự, tại Đồn Biên phòng Cửa Việt (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), nhiều cán bộ chiến sỹ cũng đang khẩn trương cùng người dân khẩn trương chằng chống lại nhà cửa đảm bảo chắc chắn, kéo tàu và ngư cụ vào bờ, thu dọn cá phơi…

Trong bờ các chiến sỹ giúp dân khẩn trương kéo thuyền vào bờ trú ẩn an toàn.

Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị, đến nay địa phương vẫn còn gần 1.000ha lúa vụ hè thu chưa thu hoạch và tập trung chủ yếu ở huyện Gio Linh (80ha), huyện Cam Lộ (200ha), huyện Đakrông (85ha), huyện Hướng Hóa (500ha) và TP Đông Hà (80ha). Đây là những diện tích lúa gieo cấy chậm hơn so với lịch thời vụ chung và do ảnh hưởng của thời tiết khô hạn, thiếu nước nên thời gian sinh trưởng của cây lúa kéo dài hơn so với mọi năm.

Tỉnh Quảng Trị hiện có 2.219 chiếc tàu thuyền với 6.289 người vào neo đậu an toàn, còn 93 chiếc với 874 người (đang hoạt động trên vùng biển xung quanh đảo Cồn Cỏ và đang trên hành trình vào bờ).

Bộ đội biên phòng giúp người dân gia cố nhà cửa chống bão.

Người dân dùng máy múc kéo tàu thuyền vào bờ.

Đưa thuyền và các ngư cụ vào bờ. Khẩn trương kéo các tàu thuyền nhỏ lên bờ. Các cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng Cửa Việt giúp người dân thu dọn cá phơi nắng... ...kéo tàu cá vào bờ giúp người dân.

Ngư cụ đi biển được đưa từ tàu cá vào bờ.

Những lưới dài, nặng cũng đang được các chiến sỹ biên phòng kéo giúp vào bờ.

Trong bờ, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị giúp dân chằng dây nhà cửa ở dọc bờ biển.

Hà Oai – Phan Vĩnh