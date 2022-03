Bị đánh, người phụ nữ cùng tình nhân ra tay sát hại chồng

icon

Tối 25/3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM đã phát đi thông báo cảnh báo tin giả liên quan việc bắt, tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam).