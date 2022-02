Bị bạn gái đòi nợ, giả giọng người khác nói mình đã chết do Covid-19

Lừa hàng chục triệu đồng từ bạn gái, Dương Văn Hiền (Vĩnh Phúc) khi bị nạn nhân đòi nghi phạm này giả giọng người khác nói mình đã bị tử vong do Covid-19.

Ngày 26/2, tin từ Công an huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết cơ quan này đã tạm giữ Dương Văn Hiền (36 tuổi, trú tại xã Bình Xuyên) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dương Văn Hiền tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Vĩnh Phúc)

Theo cảnh sát, cuối năm 2021, Hiền quen chị L.T.K. (công nhân) và nhiều lần đến chơi tại phòng trọ của bạn gái. Thấy cô gái nhẹ dạ nên Hiền nảy sinh ý định lừa đảo.

Ngày 13-1, Hiền nói rằng muốn mua cho K. xe máy SH nhưng còn thiếu 20 triệu đồng và đề nghị nạn nhân cho vay tiền. Tin lời bạn trai, chị K. liền đưa 8 triệu đồng.

Đến ngày 15-1, Hiền tiếp tục gặp chị K. để vay tiền. Lần này, nữ công nhân giao thẻ ATM của mình cho kẻ lừa đảo. Sau đó, Hiền đi rút 7,5 triệu đồng.

Ba ngày sau, Hiền mượn xe máy của bạn gái rồi mang đi bán được 7,5 triệu đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt của chị K., Hiền chi tiêu hết. Khi cô gái đề nghị trả xe, Hiền nói dối bản thân bị cách ly do mắc Covid-19.

Cuối tháng 1, nghi phạm giả giọng người khác nói với chị K. rằng Hiền đã chết do dịch Covid-19. Nghĩ mình bị lừa, nạn nhân trình báo công an. Biết được việc này, Hiền ra đầu thú tại Công an huyện Bình Xuyên.

Theo nld.com.vn