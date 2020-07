Nghệ An: Bé trai 5 tuổi rơi từ tầng 9 khách sạn tử vong

Trong lúc chơi đùa ở hành lang tầng 9 của khách sạn Thượng Hải, tại TP Vinh (Nghệ An), một bé trai 5 tuổi không may rơi xuống, tử vong tại chỗ.

Khách sạn Thượng Hải, nơi xảy ra vụ việc đau lòng.

Ngày 31/7, Công an phường Hưng Bình, Công an TP Vinh (Nghệ An) cùng các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc một bé trai 5 tuổi rơi từ tầng cao xuống tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng hơn 7h sáng nay, một nữ nhân viên phục vụ buồng đang làm việc ở Khách sạn Thượng Hải (đóng trên địa bàn phường Hưng Bình, TP Vinh) dẫn theo con trai 5 tuổi lên chỗ làm việc, vì cháu bé ở nhà không có ai trông giữ.

Trong lúc mẹ đang làm việc, cháu bé trèo lên cửa sổ hành lang tầng 9 và không may bị rơi xuống mái tầng 3 của khách sạn, tử vong tại chỗ.

Lực lượng Công an có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ.

Nhận được tin báo, Công an TP Vinh phối hợp với Công an phương Hưng Bình nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bảo Trâm