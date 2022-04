Bắt 'tại trận' 10 đối tượng say sưa xóc đĩa sát phạt nhau, thu giữ 150 triệu đồng trên chiếu bạc

Một vụ đánh bạc quy mô lớn vừa bị Công an huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) triệt phá. Gần 150 triệu đồng được thu giữ trên chiếu bạc. Các đối tượng chủ yếu là quê Bình Phước và Đắk Nông.

Tối 8/4, thông tin từ Công an huyện Tuy Đức cho biết, đơn vị này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 10 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc. Trong số các đối tượng bị tạm giữ có 5 người quê ở tỉnh Đắk Nông và 5 người quê ở tỉnh Bình Phước.

Các đối tượng trong trại giam.

Các đối tượng bị tạm giữ trú ở Đắk Nông gồm: Nguyễn Thị Thu Sương, Trần Văn Tiền (SN 1983), Nguyễn Duy Thạch (SN 1986), Triệu Quang Thọ (SN 1985, cùng trú tại huyện Tuy Đức), Nguyễn Hữu Quang (SN 1980, trú tại huyện Krông Nô).

Những đối tượng bị tạm giữ quê Bình Phước gồm: Triệu Tiến Sai (SN 1975), Triệu Văn Bình (SN 1984), Triệu Văn Kinh (SN 1992), Đường Xuân Dũng (SN 1993), Đặng Văn Cường (SN 1978), cùng trú tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Tang vật vụ án.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 6/4/2022, sau khi nắm được thông tin có một sòng xóc đĩa tại bon Ja Lú, xã Đắk R’tih, huyện Tuy Đức hoạt động rất tinh vi và quy mô lớn, quy tụ nhiều đối tượng liên tỉnh, Công an huyện Tuy Đức đã triển khai lực lượng, đồng thời phối hợp với Công an xã Đắk R’tih ập vào bắt quả tang các đối tượng trên đang say sưa đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ hơn 147 triệu đồng cùng một số tang vật liên quan đến vụ án này.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Sông Cài