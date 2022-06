Bất ngờ đột kích 2 quán bar giữa đêm, phát hiện gần 50 đối tượng 'phê' ma tuý

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa đột kích trong đêm 2 quán ba bar Monaco và quán bar 47 tại TP Buôn Ma Thuột đã phát hiện 44 đối tượng dương tính với chất ma tuý, thu giữ 1 khẩu súng và 25 viên đạn.

Theo đó vào khoảng 0h00 ngày 25/6, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động trên 200 cán bộ, chiến sỹ đồng loạt đột kích vào quán bar 47 ở đường Chế Lan Viên và quán bar Monaco ở đường Lý Thái Tổ (phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột). Tại thời điểm trên có hơn 400 nam, nữ thanh niên đang nhảy múa quay cuồng trong tiếng nhạc inh ỏi.

Hàng trăm thanh niên tại quán bar 47 đang nhảy nhót

Đặc biệt tại quán bar 47, nhiều đối tượng sau khi sử dụng trái phép chất ma tuý và bóng cười đã thi nhau nhảy múa điên loạn, dưới các bàn còn vương vãi bóng cười cùng một số bịch ma túy đã dùng và đang dùng dở.

Bên trong quan bar Monaco khi công an tập kích vào.

Ngay lập tức cơ quan chức năng đã cho test nhanh và xác định ở 2 tụ điểm trên có tổng cộng 44 đối tượng nam, nữ dương tính với chất ma tuý.

Ngoài ra, công an còn thu giữ một số vật chứng liên quan đến chất ma tuý, dụng cụ sử dụng ma tuý tại các tụ điểm này.

Đáng chú ý, khi khám xét tại quán bar Monaco, lực lượng công an phát hiện tại bàn của một khách đến chơi tên Trần Tiến Dũng (32 tuổi), trú ở xã Ea Ning (huyện Cư Kuin) có cất giấu dưới ghế ngồi 1 khẩu súng cùng 25 viên đạn.

Lực lượng công an dày đặc trong quán bar Monaco

Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận, khi thấy lực lượng công an vào quán kiểm tra, Dũng đã giấu khẩu súng cùng 25 viên đạn dưới gầm ghế ngồi để tránh bị công an phát hiện.

Về lý lịch khẩu súng, Dũng cho biết, vào năm 2016, Dũng sang Campuchia mua khẩu súng và số đạn này của một người lạ với giá 3 triệu đồng, mục đích để phòng thân.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được công an điều tra làm rõ.

Sông Cài