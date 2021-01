Quảng Nam: Bắt khẩn cấp đối tượng cộm cán ngang nhiên đánh người, thách thức công an

icon

Trong năm 2020, Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, khởi tố hàng trăm vụ án và các bị can phạm tội về sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán pháo; 925 vụ vi phạm pháp luật trong kinh doanh, thu 5,7 tấn pháo các loại.