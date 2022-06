'Nữ quái' gieo rắc 'cái chết trắng' sa lưới cùng 8 'chân rết'

Nguyễn Thị Châu (SN 1980, trú huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) - ''nữ quái'' chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng trên địa bàn để tổ chức sử dụng và bán lẻ vừa bị bắt quả tang tàng trữ nửa bánh heroin có khối lượng 170g.

“Nữ quái” Nguyễn Thị Châu chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng bán lẻ trên địa bàn huyện Quỳ Hợp.

Sáng 15/6, Công an huyện Quỳ Hợp và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đồng chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An đã khám phá thành công chuyên án, đồng loạt ra quân bắt giữ 08 vụ, 09 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, qua đó triệt xóa 01 điểm phức tạp và 07 điểm bán lẻ ma túy tại thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Hoàng Văn Vân (SN 1956); Chu Văn Lĩnh (SN 1974); Hoàng Minh Phương (SN 1977); Hồ Minh Tuấn (SN 1979); Nguyễn Thị Châu (SN 1980); Nguyễn Hữu Giáp (SN 1984); Nguyễn Thế Hiển (SN 1986); Nguyễn Đình Tuấn (SN 1999); Vi Minh Đức (SN 2000), tất cả các đối tượng này đều trú trên địa bàn huyện Quỳ Hợp.

Các đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án.

Tang vật thu giữ gồm ½ bánh hêrôin có khối lượng 170g, 10g ketamin, 01 cân điện tử, 02 xe mô tô, 12 điện thoại di động, 02 thanh kiếm và 100 triệu đồng tiền mặt.

Tang vật vụ án.

Trong số các đối tượng bị bắt giữ thì Nguyễn Thị Châu là người chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng còn lại để tổ chức sử dụng và bán lẻ. Quá trình khám xét chỗ ở của Châu, lực lượng Công an thu giữ 170gam heroin.

Để khám phá thành công chuyên án này, Ban chuyên án đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia, trong đó có sử dụng chó nghiệp vụ phục vụ công tác khám xét, truy thu các vật chứng. Chuyên án đã triệt xóa 01 điểm phức tạp về ma túy tại khu vực điều trị thuốc Methadone cho người cai nghiện ma túy tại khối 4, thị trấn Quỳ Hợp (huyện Quỳ Hợp).

Hiện, Chuyên án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bảo Trâm