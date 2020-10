Hơn 30 triệu lao động mất việc do dịch, 13% vợ chồng xích mích, cãi vã

Khảo sát của Tổng liên đoàn Lao động cho thấy có đến 60% người lao động được hỏi đều phải điều chỉnh kế hoạch chi tiêu do ảnh hưởng của dịch bệnh; có tới 13% các cặp vợ chồng xích mích, cãi vã, kéo theo nhiều hệ lụy.

Đây là thông tin được ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chia sẻ tại diễn đàn đa phương 2020.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, người lao động mất việc làm, giãn việc làm, thu nhập giảm kéo theo một loạt vấn đề khác tác động đến cuộc sống như: niềm tin, các kế hoạch cá nhân và gia đình.

Số liệu của Tổng Cục Thống kê cho thấy có tới 31,8 triệu người lao động mất việc làm, trên tổng số 54 triệu người lao động. Do đó, họ phải điều chỉnh kế hoạch chi tiêu, điều chỉnh bữa ăn, vợ chồng xích mích, cãi vã, kéo theo nhiều hệ luỵ như tín dụng đen, đánh bạc,...

Một cuộc khảo sát vào tháng 4 cho thấy nhiều người lao động rất bi quan khi mất việc làm, không có thu nhập; song đến tháng 8, 9, thị trường lao động đã có dấu hiệu phục hồi, đặc biệt với những doanh nghiệp dệt may, điện tử. Trong đó, có những DN dệt may đã tuyển thêm nhân sự, giúp người lao động phần nào khôi phục được việc làm và thu nhập. Nhiều DN bảo toàn được lực lượng lao động cốt lõi, sinh kế của người dân trong đó Samsung Việt Nam, nhiều doanh nghiệp may, doanh nghiệp IT…

2 cuộc khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vào quý 1 và đầu quý 3 cho thấy rõ sức chống chịu của doanh nghiệp Việt Nam. Cụ thể, nếu như cuối quý 1 cho thấy 80% doanh nghiệp cho biết khó trụ hết năm thì đến đầu quý 3 chỉ còn 20% doanh nghiệp dự báo thu hẹp sản xuất hoặc dời khỏi thị trường trong khi 80% chống chịu, duy trì sản xuât kinh doanh đảm bảo công ăn việc làm cho NLĐ. Đó là nỗ lực rất lớn trong bối cảnh dịch bệnh, khó khăn.

N. Huyền