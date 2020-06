3 gã trai trẻ ngang ngược sàm sỡ, cướp tài sản của nữ du khách, làm xấu hình ảnh Hội An

Chiều 3/6, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên sơ thẩm xét xử 3 bị cáo Đặng Ngọc Lực (SN 2001), V.Q.Tr. (SN 2003) và N.V.Đ. (SN 2004, cùng trú TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) về tội cướp tài sản.

3 bị cáo tại toà

Theo cáo buộc, khoảng 0h30 ngày 7/9/2019, sau khi tàn cuộc nhậu, Tr. rủ Đ. và Lực đi dạo mát. Chạy được một đoạn, Đ. nói tìm nữ du khách để sàm sỡ thì 2 người còn lại đồng ý.

Khi đến đường Bạch Đằng (phường Minh An, TP Hội An), cả 3 nhìn thấy nữ du khách 22 tuổi quốc tịch Anh đi bộ một mình. Lúc này, Tr., Đ. và Lực nhanh chóng xuống xe chạy đến sàm sỡ cô gái.

Trong lúc giằng co, cả 3 dùng tay, chân đánh và đạp ngã nữ du khách rồi cướp túi xách của nạn nhân. Tài sản bên trong gồm có một Iphone XR, 2 triệu đồng tiền mặt cùng giấy tờ tuỳ thân. Sau khi gây án, bọn chúng phóng lên xe tẩu thoát. Tài sản cướp được, cả 3 chia nhau tiêu xài.

Đại diện Viện kiểm sát nhận định, hành vi sàm sỡ, cướp tài sản mà 3 bị cáo gây ra làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch của Hội An, làm mất an ninh trật tự tại thành phố này. Bởi, Hội An là một di sản văn hoá thế giới, là điểm đến du lịch nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến của du khách trong và ngoài nước. Do đó, hành vi của các bị cáo còn thuộc vào trường hợp “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội”.

Sau khi xem xét các tình tiết và toàn bộ hồ sơ vụ án, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt bị cáo Lực 5 năm tù, Tr. 4 năm tù, Đ. 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm.

Hồ Ca