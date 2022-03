2 băng nhóm hỗn chiến bằng mã tấu, nổ súng trong đêm ở Biên Hoà

Công an vừa bắt giữ 8 đối tượng liên quan vụ 2 nhóm thanh niên hỗn chiến bằng mã tấu, có tiếng súng nổ tại khu vực chợ đêm phường Tân Biên, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 30/3, Công an TP Biên Hoà phối hợp Công an phường Tân Biên vừa bắt giữ 8 đối tượng trong băng nhóm của Trần Quang Quyền (SN 2004, ngụ phường Tân Biên); Nguyễn Ngọc Khánh (SN 2004, ngụ huyện Tân Phú); Nguyễn Minh Tâm (Tý hon, SN 1994, ngụ phường Trảng Dài); Nguyễn Trường Vĩ (Vĩ mập, SN 1999, ngụ phường Hố Nai); Hà Nhật Minh (Minh mì, SN 2004, ngụ phường Tân Hiệp); Trần Nguyễn Khánh Toàn (SN 2005); Nguyễn Ngọc Nam (SN 2002) và Nguyễn Ngọc Thành (SN 2004, cùng ngụ phường Hố Nai).

Băng nhóm của Quyền bị bắt giữ sau vụ hỗn chiến, nổ súng.

Theo điều tra bước đầu, bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa Quyền và 1 nhóm đối tượng của Hồ Nhật Nam (chưa rõ lai lịch, ngụ phường Trảng Dài) nên 2 bên hẹn nhau qua Facebook địa điểm "huyết chiến".

Đúng như lịch hẹn, cuối đêm 26/3, nhóm của Hồ Nhật Nam gồm 20 người di chuyển bằng xe máy, cầm theo mãu tấu, dao, còn nhóm của Trần Quang Quyền gồm 7 đối tượng cũng cầm theo hung khí.

2 nhóm gặp nhau ở cổng chợ đêm phường Tân Biên và lao vào hỗn chiến. Lúc này, một đối tượng trong nhóm của Hồ Nhật Nam đã rút một vật giống súng bắn chỉ thiên và tiếp tục truy sát nhóm của Quyền. Thất thế, nhóm của Quyền phải bỏ chạy.

Bực tức, Trần Quang Quyền đã mượn 1 khẩu súng bắn đạn cao su của Nguyễn Ngọc Nam ở phường Hố Nai. Đến đêm 27/3, Quyền rủ thêm các đồng bọn mang theo súng, mã tấu đi tới ngã 3 chợ Thanh Hoá, phường Trảng Dài để hẹn nhóm Hồ Nhật Nam giải quyết dứt điểm ân oán.

Nam có khẩu súng đạn cao su (trái) và Quyền.

Tuy nhiên, nhóm của Hồ Nhật Nam đã không ra. Nhận tin báo, Công an phường Tân Biên đã xuống hiện trường, truy xét sự việc. Công an phường Tân Biên phối hợp Công an TP Biên Hoà đã bắt giữ 8 đối tượng trong băng nhóm của Trần Quang Quyền, thu giữ các tang vật liên quan.

Khám xét nơi ở của Nguyễn Ngọc Nam ở khu phố 10, phường Hố Nai, TP Biên Hoà, cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn cao su; 8 bánh pháo hoa nổ và 2 bịch pháo banh nổ (trọng lượng khỏang hơn 10kg).

Hiện công an đang truy xét băng nhóm của đối tượng Hồ Nhật Nam.

Súng bắn đạn cao su và pháo nổ thu giữ tại nhà Nam.

