19 năm tù cho nhóm đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại Đà Nẵng

Ngày 29/8, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã đưa ra xét xử vụ án tổ chức cho người nhập cảnh Việt Nam trái phép. Các bị cáo trong vụ án này là: Chen Xian Fa (1993), trú tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc cùng đồng bọn, gồm: Hồ Thị Thu Trinh (1996), trú xã Tam Vinh, H. Phú Ninh, Quảng Nam và Huỳnh Ngọc Diễm (1979), trú Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Quang cảnh tại phiên tòa.

Theo Cáo trạng được ông Trần Hoài Nam-Kiểm sát viên, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát ND TP Đà Nẵng công bố: ngày 11-7-2020, Cơ quan An ninh điều tra phối hợp Phòng An ninh Đối ngoại và Phòng quản lý xuất nhập cảnh CATP Đà Nẵng tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà số 39- Dương Tử Giang (P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn), phát hiện 4 người quốc tịch Trung Quốc, gồm: Chen Xian Fa (1993), Wang Wen Di (1993), Chen Shuang Gui (1994) và Wang Jiang Bo (1989). Những người này đều không có hộ chiếu, thị thực và không khai báo tạm trú tại địa phương.

Tiến hành điều tra, các đối tượng, khai nhận: Ngày 23-6- 2020, Chen Xian Fa đang ở Trung Quốc đã liên hệ qua mạng Wechat với Hồ Thị Thu Trinh đang ở tại Đà Nẵng hỏi thuê một căn nhà có 3 phòng ngủ để ở. Dù biết Chen Xian Fa không có thị thực để nhập cảnh vào Việt Nam, nhưng Trinh vẫn đồng ý tìm nhà cho thuê. Sau đó Trinh liên hệ với Huỳnh Ngọc Diễm để thuê nhà số 39- Dương Tử Giang (P. Khuê Mỹ) của ông Kiều Đình Thuận với giá 19 triệu đồng/ tháng trong thời gian 3 tháng. Thuê được nhà, Trinh và Diễm thống nhất nâng giá hợp đồng lên 23 triệu đồng/tháng để hưởng tiền chênh lệch và thông báo cho Fa biết.

Ngày 28/6/2020, tại Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc), Chen Xian Fa rủ Wang Wen Di, Chen Shuang Gui và Wang Jiang Bo nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích làm công việc quảng cáo bán hàng giúp cho Fa trên Wechat, QQ...

Cùng ngày, cả 4 người này đón xe từ Quảng Tây đi đến vùng biên giới gần cửa khẩu Hữu Nghị rồi đi bộ theo một lối nhỏ ra đường chính và được một lái xe người Việt Nam đón chở về nhà 39- Dương Tử Giang (Đà Nẵng) do Trinh, Diễm thuê trước đó. Trong quá trình lưu trú tại 39-Dương Tử Giang, nhóm người Trung Quốc nhờ Trinh và Diễm mua đồ dùng cá nhân, thực phẩm phục vụ sinh hoạt hàng ngày đến khi bị cơ quan CA phát hiện vì nhập cảnh, lưu trú bất hợp pháp vào ngày 11-7-2020.

3 bị cáo nghe chủ tọa phiên tòa công bố bản án.

Ngoài ra, các đối tượng này khai nhận, trong năm 2019 đã 2 lần tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Cụ thể, tháng 8/2019 và đầu tháng 12/2019, Chen Xian Fa từ Trung Quốc cùng với một người Trung Quốc có tên A.Jun được Trinh và Diễm phối hợp giúp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thuê nhà 84-Tuy Lý Vương (P. Khuê Mỹ) trong thời gian 3 tháng với giá 23 triệu đồng/tháng.

Khi thuê nhà để ở, cả Chen Xian Fa và A. Jun không có bất cứ giấy tờ hợp pháp nào, tháng 12/2019, lúc này Chen Xian Fa và A.Jun đang ở Trung Quốc liên hệ với Trinh để thuê nhà 84- Tuy Lý Vương trong thời gian 3 tháng. Cũng như lần trước, khi thuê nhà để ở thì cả hai không có bất cứ giấy tờ gì hợp pháp, Trinh và Diễm môi giới cho thuê cũng không báo với chính quyền địa phương…

Tại phiên tòa, cả 3 bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét toàn bộ chứng cứ có trong hồ sơ và kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt : Chen Xian Fa 8 năm tù, Hồ Thị Thu Trinh 6 năm tù, Huỳnh Ngọc Diễm 5 năm tù về về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép” và tuyên tịch thu số tiền 214.850.000 đồng do Trinh và Diễm thu lợi từ việc cho thuê nhà, thuê xe máy mà có. Ngoài ra, HĐXX tuyên phạt bổ sung bị cáo Chen Xian Fa 50 triệu đồng, Trinh và Diễm mỗi bị cáo 40 triệu đồng.

