Dự báo thời tiết tuần tới: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng đầu mùa

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong 10 ngày cuối tháng 4/2020, do không khí lạnh hoạt động liên tục nên nhiệt độ tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN) từ 0,5 đến 1 độ C; tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1,0oC so với TBNN cùng thời kỳ.

Những ngày cuối tháng 4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đề phòng có những nơi xảy ra lượng mưa lớn và là nguy cơ gây sạt lở đất đá ở các khu vực xung yếu. Ngoài ra, tại khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác trong khoảng 5 ngày cuối tháng 4/2020. Trong thời kỳ chuyển mùa, cần đề phòng các hiện tượng nguy hiểm như tố, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc.

Đề phòng tố, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn giông trên phạm vi toàn quốc trong những ngày tới. (Ảnh minh họa)

Sang tháng 5, khu vực phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng.

Phân tích và dự báo xu thế thời tiết đến ngày 5/5/2020

Khu vực Hà Nội: Đêm 26/4 đến ngày 06/5, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời rét. Từ ngày 29/4, trời chuyển lạnh vào đêm và sáng. Riêng thời kỳ từ ngày 01 đến 02/5 có khả năng có mưa, mưa rào nhẹ và dông.

Phía Tây Bắc Bộ: Đêm 26 và ngày 27/4, đêm có mưa rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trời rét.

Từ ngày 28/4 đến ngày 06/5, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng thời kỳ từ ngày 03 đến ngày 06/05 có nơi nắng nóng. Thời kỳ từ ngày 30/4-02/5 khả năng có mưa rào và dông rải rác. Trời rét. Từ ngày 29/4 trời chuyển lạnh vào đêm và sáng.

Phía Đông Bắc Bộ: Đêm 26/4 và ngày 27/4, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời hửng nắng; riêng vùng núi đêm nay có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét.

Đêm 28/4 đến ngày 06/5, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng thời kỳ từ ngày 03 đến ngày 06/5 có nơi nắng nóng. Đêm và sáng trời lạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ đêm 26 đến ngày 27/4, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, có nơi mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 28/4 đến ngày 06/5, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía nam ngày 28/4 có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, riêng thời kỳ từ ngày 03 đến ngày 05/5 có nơi nắng nóng.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ đêm 26 đến ngày 30/4, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng phía Bắc từ ngày 27 đến 28/4 có mưa, mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 01 đến ngày 06/5, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc từ ngày 03 đến ngày 06/05 có nơi nắng nóng.

Tây Nguyên: Từ đêm 26/4 đến ngày 06/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ: Đêm 26 đến ngày 28/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 29/4 đến ngày 06/05, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng đêm 26 và ngày 27/4

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ. Nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ. Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, phía Nam có nơi trên 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ. Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm trời rét.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, phía Nam có nơi trên 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, phía Nam 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ. Có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

