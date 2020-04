Đình chỉ sinh hoạt Đảng 2 cán bộ trung tâm đấu giá tỉnh Thái Bình

Chiều nay, ông Phạm Cao Quân, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thái Bình cho biết, Đảng ủy Sở Tư pháp đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng với ông Phạm Văn Hiệp và Vũ Gia Thành (Giám đốc và cán bộ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình, thuộc Sở Tư Pháp Thái Bình).

Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình.

Theo ông Quân, trước khi bị khởi tố, ông Phạm Văn Hiệp là Bí thư chi bộ Đảng của Trung tâm này.

Trước đó, căn cứ kết quả điều tra đối với vợ chồng Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương, ngày 16/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, chỗ làm việc để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với 2 cán bộ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thái Bình. Hai cán bộ này là ông Phạm Văn Hiệp (SN 1984, trú tại tổ 36, phường Trần Lãm, TP Thái Bình) là Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình; ông Vũ Gia Thành (SN 1977, trú tại tổ 7, phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình) là đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.

Nguyên Trung